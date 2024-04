O clube dos Dodgers apoiou Shohei Ohtani e ‘sabia’ que ele era inocente

Shohei Ohtania amada estrela do beisebol, foi finalmente inocentado de qualquer irregularidade na investigação federal. Esta investigação foi conduzido contra um esquema de jogo ilegal, esquema perpetrado por seu ex-intérprete, Ippei Mizuhara.

Mizuhara, que supostamente roubou milhões de dólares das contas bancárias dos Los Angeles Dodgers para pagar suas dívidas de jogo, era o verdadeiro culpado.

Apesar da clara evidência da inocência de Ohtani e do seu estatuto de vítima neste extenso roubo, houve um nível significativo de descrença. Muitos acharam difícil acreditar que Ohtani, que era amigo íntimo de Mizuhara, pode não ter conhecimento das atividades ilegais. Alguns até especularam que Mizuhara estava agindo como um ‘intermediário’ para o jogador japonês de mão dupla.

O clube dos Dodgers apoiou Ohtani

No entanto, dentro do clube dos Dodgers, todos apoiaram o duas vezes AL MVP, como disse o arremessador Tyler Glasnow a Chris Rose da Jomboy Media em seu podcast.

O ex-jogador do Tampa Bay Rays disse que todos suspeitavam de Ippei e, quando o inferno começou, Ohtani estava em um espaço seguro com seus companheiros de equipe, dirigentes e treinadores.

Não houve nada super formal, mas todos nós pensamos ‘cara, nós protegemos você’. Acho que, estando na sede do clube, todos perceberam imediatamente que ele não tinha nada a ver com isso. A primeira coisa que ele fez foi ‘pegar meu telefone e descobrir isso’. Todos nós sabíamos desde o início que Ippei estava fazendo coisas obscuras. Também não parecia que ele não estivesse muito estressado com isso. Quando você sabe que não fez nada, é apenas uma questão de tempo até que eles descubram tudo Tyler Glasnow

O futuro de Ippei Mizuhara

De acordo com o New York Times, Mizuhara está supostamente avaliando suas opções para uma confissão de culpa depois de ter roubado fundos da estrela dos Dodgers para cobrir suas dívidas com um corretor de apostas. A equipe jurídica de Ohtani imediatamente começou a investigar a reclamação enquanto a MLB iniciava sua investigação dois dias depois. depois que o intérprete foi demitido.

Ohtani tem cooperado com autoridades e investigadores de todo o mundo, incluindo a divisão criminal da Receita Federal, o Departamento de Segurança Interna e o gabinete do procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, depois que se suspeitou que o jogador estava envolvido no esquema. porém, o tradutor confessou ter roubado o dinheiro da conta do jogador.