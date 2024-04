O draft da NFL incluirá muitos homens de Michigan, talvez o suficiente para quebrar o recorde estabelecido por 2022 Georgia Bulldogs

JJ McCarthy espera-se que seja o primeiro de muitos Michigan homens convocados de sua equipe do campeonato nacional.

Os Carcajus teve um recorde de 18 jogadores no Combine, dando-lhes a chance de ser a primeira escola com pelo menos 16 candidatos escolhidos em um draft da NFL.

“Definitivamente temos uma chance porque temos ótimos jogadores no time – e vencemos o jogo”, disse o running back Coro Blake disse. “Poderíamos quebrar o recorde.”

A equipe do campeonato nacional de 2022 da Geórgia estabeleceu o padrão desde que o draft foi para sete rodadas em 1994, com 15 jogadores escolhidos, incluindo um recorde de cinco seleções na primeira rodada, no draft de 2023.

McCarthy pode ser o único jogador de Michigan entre os 32 melhores na próxima quinta-feira à noite Detroit e alguns esperam que ele esteja entre as cinco primeiras escolhas depois que as equipes o conhecerem fora do campo.

“Este processo é tão único”, disse McCarthy. “Eles colocam você em tantos loops e obstáculos diferentes.”

Prevê-se que alguns companheiros de equipe de McCarthy sejam escolhidos na segunda ou terceira rodada na próxima sexta-feira à noite, enquanto muitos mais seguirão da quarta à sétima rodadas.

O tackle defensivo Kris Jenkins, o linebacker Junior Colson, o zagueiro Mike Sainristil, o wide receiver Roman Wilson e Corum são candidatos a serem convocados no segundo turno.

atacantes ofensivos Zak Zinter e o lado defensivo Braiden McGregor pode ir na próxima onda de milho e azul, talvez sendo escolhido na quarta ou quinta rodada.

As seleções da sexta e sétima rodadas podem incluir o edge rusher Jaylen Harrell, o wide receiver Cornelius Johnson, o linebacker Michael Barrett, o tight end AJ Barner e os atacantes Trevor Keegan e LaDarius Henderson.

“Isso apenas mostra quantos cães temos nesta equipe e quantas pessoas estão dispostas a desempenhar o papel e a se humilhar”, disse Jenkins. “É especial.”

O rascunho simulado da AP coloca McCarthy na 8ª posição geral. O Athletic listou 14 jogadores de Michigan em um draft simulado de sete rodadas.

Se esses jogadores forem escolhidos junto com Centro All-Big Ten e finalista do Troféu Rimington Drake Nugentos Wolverines empatarão a marca dos Bulldogs.

E se pelo menos um dos três outros que foram convidados para a combinação – os atacantes Trente Jones e Karsen Barnhart junto com o zagueiro Josh Wallace – for convocado, Michigan estabelecerá uma nova marca.

“Andando por aí, você não poderia fazer um 360 em Indianápolis sem ver um monte de caras de Michigan – ou agora aquele técnico (Jim) Harbaugh está na NFL – ou treinadores”, disse Nugent. “É definitivamente algo para apreciar, além da temporada incrível que tivemos.”

Três dos possíveis candidatos de Michigan têm pais que jogaram na liga

Jenkins, cujo pai tem o mesmo nome, foi duas vezes jogador defensivo All-Pro do Carolina Panthers e New York Jets. James Harrell estava no Detroit Lions e Terry Nugent jogou pelo Cleveland e Indianápolis.

Uma espécie de figura paterna, Harbaugh provavelmente pressionará o Los Angeles Chargers para convocar alguns de seus ex-jogadores.

Harbaugh compareceu ao pro day de Michigan no mês passado e embora ele possa não ser o observador mais objetivo e já tenha um quarterback da franquia em Justin Herbert, o ex-quarterback de Michigan e da NFL ficou impressionado com o desempenho de McCarthy.

“Já participei de muitos treinos profissionais e assisti os arremessos dos zagueiros. Esse foi o melhor que já vi um quarterback fazer em um dia profissional”, disse Harbaugh.