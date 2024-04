O golfe é um esporte olímpico? Sua estranha relação com os Jogos Olímpicos

Golfe é um esporte com uma história muito complexa. Embora as origens exatas do golfe não sejam conhecidas com certeza, a teoria mais amplamente aceita é que ele originado na Escócia durante o início da Idade Média.

Porém, há registros de jogos semelhantes ao golfe na Holanda e na França já no século XIII.

Apesar desta grande tradição, o golfe não tem uma longa tradição como Esporte olímpico. Na verdade, houve muito poucas ocasiões em que ele foi realmente apresentado no evento. E há até discussões sobre se deveria ser.

O golfe agora é um esporte olímpico

Após a sua reintrodução no Jogos Olímpicos Rio 2016o golfe fazia então parte do programa olímpico em Tóquio 2020 e também estará presente nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Atualmente possui duas divisões: golfe masculino e golfe feminino.

A história do golfe como esporte olímpico

O golfe teve presença intermitente nos Jogos Olímpicos. A sua primeira aparição foi nos Jogos de Paris em 1900. Mas, após uma aparição subsequente em 1904, desapareceu por mais de um século do programa olímpico.

Foi nos Jogos Rio 2016 que ela voltou. No Rio, a Grã-Bretanha Justin Rosa venceu o evento masculino e o da Coreia Parque Inbee venceu na categoria feminina.

Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, realizadas em 2021 devido à pandemia de COVID, o ouro masculino foi para Xander Schauffele e o ouro feminino para Nelly Kordaambos dos Estados Unidos.