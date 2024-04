O irmão de Nikola Jokic ainda pode assistir ao Nuggets x Lakers depois de dar um soco brutal em um torcedor

Tele irmão de Nuggets de Denver Super estrela Nikola Jokić poderia estar livre para participar dos próximos NBA jogos dos playoffs, apesar de estar envolvido em uma polêmica que se seguiu ao jogo 2 do Pepitas‘série com o Los Angeles Lakers.

Talvez tomado por uma sensação momentânea de que ele poderia ser Ryan Garcia, Strahinja Jokić socou um fã depois que o Nuggets derrotou o Lakers 101-99 no jogo 2 de segunda-feira à noite, e o Departamento de Polícia de Denver desde então, confirmou que localizou o indivíduo afetado. No entanto, ainda não se sabe se o torcedor irá registrar um boletim de ocorrência ou prestar queixa após o incidente, deixando este enorme Jokic irmão, claro… por enquanto.

O enorme irmão de Nikola Jokic se torna viral por socar um fã no jogo Lakers vs Nuggets

NBA ainda não pesou

Embora um porta-voz da Polícia de Denver tenha dito que “a investigação ainda está em andamento e nenhuma prisão foi feita”, o NBA não emitiu uma declaração oficial sobre Strahinja Jokic desde que anunciou sua própria investigação na terça-feira. Visto que o jogo 3 acontece na noite de quinta-feira em Os anjosé lógico que Strahinja, seu irmão Nemanjáe Nikolaesposa Natália pode estar entre a multidão em Arena Crypto.com para esta competição crucial.

Resta saber como essa polêmica afetará o grande homem do Nuggets, que incendiou o Lakers durante os dois primeiros jogos desta série de quartas de final. Embora o armador Jamal Murray foi o herói do jogo 2, Jokic foi a chave para DenverA recuperação de 20 pontos do jogador ao postar um triplo-duplo – marcando 27 pontos, pegando 20 rebotes e registrando 10 assistências. O Nuggets venceu 10 jogos consecutivos com o Lakers – e estender essa seqüência para 11 jogos na quinta-feira, com ou sem a presença de Strahinja, colocaria Lebron James e Los Angeles à beira de uma eliminação vergonhosa.