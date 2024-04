O namorado de Olivia Dunne, Paul Skenes, está dominando as ligas menores; ele será convocado para a MLB em breve?

Paul Skenes, o melhor arremessador da MLB e estrela em ascensão no sistema agrícola do Pittsburgh Piratesestá tendo um ótimo início de temporada de 2024 na Triple-A Indianápolis, lançando 9,1 entradas até agora sem permitir uma corrida ainda e eliminando 19 rebatedores no processo.

Skenes (mais conhecido fora do beisebol por ser namorado da ex-estrela da ginasta da LSU, Olivia Dunne) pode estar conseguindo a convocação para as ligas principais em algum momento desta temporada. Ainda assim, parece que os Pirates podem ser cautelosos com o arremessador destro.

Estágio não arremessou mais de 3,1 entradas em cada uma de suas três primeiras partidas na temporadasendo limitado propositalmente, como os Piratas consideram adequado que o RHP comece a ganhar impulso em sua primeira temporada profissional completa depois de ter sido convocado em 2023.

A questão permanece se ele será convocado nesta temporada, como disse o gerente geral do Pirates, Ben Cherington, durante seu programa de rádio 93.7 The Fan no domingo.

Com Paul, temos sido muito intencionais sobre como estamos aumentando seu volume no início da temporada com o objetivo de realmente realizar duas coisas. Uma delas é tentar levá-lo a um volume total apropriado para 2024, começando no ano passado, quando ele lançou uma temporada completa na faculdade e depois apenas um pouco de bola profissional. Não queremos ir de zero a 100 imediatamente. Paulo é tão importante para nós a longo prazo, por isso queremos estar realmente atentos a isso. Ben Cherington

O jovem de 21 anos namora Skenes desde 2023, quando eles divulgaram seu relacionamento a público em um jogo de futebol da LSU. A escolha número 1 do Draft da MLB jogou sua última temporada de beisebol universitário em Baton Rouge, onde Livvy está no time de ginástica.

A distância entre o arremessador do Pittsburgh Pirates e seu amante da Louisiana claramente afeta Dunne. “Como é a vida quando posso ver meu namorado de longa distância em breve”, seu vídeo TikTok foi legendado, mostrando-a cantando, dançando e caindo alegremente na cama.

Fãs com olhos de águia terão visto a surpresa extra que ela provocou para Paul. No final do vídeo, seu cachorro Roux faz uma breve aparição, indicando que Skenes poderá compartilhar momentos de qualidade com mais de uma senhora especial quando se conhecerem.