O pai de Sergio Perez analisa a relação de Checo e Verstappen: São dois tigres na mesma jaula

Ccom a chegada do holandês Max Verstappen e mexicano Sergio ‘Checo’ Perez na Red Bull, os austríacos estão vivendo uma segunda era de glória, assim como fizeram quando Sebastián Vettel e Marcos Webber eram os pilotos da equipe.

Porém, nos últimos dois anos, apesar de dominar o campeonato de pilotos, as claras diferenças entre Verstappen e Checo tornaram-se aparentes, uma relação analisada por Antonio Perez Garibayo pai do motorista mexicano.

Em entrevista à TV Azteca, Perez Garibay destacou que, apesar das diferenças, Checo conseguiu se consolidar como o segundo melhor piloto.

“São dois tigres na mesma jaula, como já lhe disse, e se você me perguntar de quem eu gostaria Checo ser companheiro (de juntar-se) ao melhor do mundo, seja ele quem for, hoje é o segundo melhor do mundo, tenho um filho que é vice-campeão mundial, felizmente”, disse.

A qualidade humana de Checo supera a figura do motorista

Perez Garibay destacou que além da figura do piloto admirado, ele admira no filho a qualidade humana que ele demonstrou fora das pistas, graças ao trabalho de sua fundação, que tem ajudado pessoas em situação de pobreza.

“Muito orgulhoso. Mais do que o piloto de Fórmula 1 e a figura, gosto da qualidade humana, do fato de ele estar sempre pensando no seu povo, na sua comunidade, nos menos afortunados.” Pérez disse.