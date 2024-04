O pedido bizarro de Barry Sanders à WNBA que mostra que ele já é fã de Caitlin Clark

Caitlin ClarkA ascensão meteórica de Gina à proeminência na WNBA é nada menos que extraordinária, o que lhe valeu um lugar entre as jogadoras mais célebres da liga. Tamanho é o impacto dela que até mesmo uma ex-lenda da NFL Barry Sanders teve que puxar os pauzinhos apenas para garantir sua camisa.

Os holofotes caíram primeiro Clark durante sua última temporada universitária com o Hawkeyes de Iowa, onde ela deslumbrou o público com seu talento excepcional. Apesar de não ter conquistado o campeonato, ClarkAs performances estelares de Chad chamaram a atenção de fãs e olheiros, elevando seu estoque a níveis sem precedentes.

Angel Reese dança com seu novo melhor amigo na WNBA enquanto Caitlin Clark assiste

O auge de Clarka ascensão ocorreu no Rascunho WNBA 2024onde foi selecionada como a primeira escolha geral pelo Febre Indiana. ClarkA chegada de Joss causou ondas de choque em toda a liga, com os fãs clamando por reivindicar um pedaço de seu legado. Na verdade, a procura por camisolas com o seu nome disparou, esgotando-se em tempo recorde em todos os tamanhos.

O pedido de Sanders

Até mesmo figuras estimadas como o MVP da NFL Barry Sanders se viram incapazes de adquirir Clarka cobiçada camisa. Como prova do seu apelo generalizado, Sanders foi obrigada a contactar a WNBA, sublinhando Clarko status de um fenômeno cultural que transcende as fronteiras do basquete.

“Ei, @WNBA – Como faço para conseguir um desses?” Lixadeiras questionou no X, onde ele compartilhou uma postagem relatando que Clark‘s esgotou em apenas uma hora.

Nos próximos cinco anos, Clarkpotencial de ganhos com o Febre Indiana parece ser modesto, pelo menos inicialmente. Seus ganhos projetados, começando em US$ 76.535 em 2024 e aumentando gradualmente nos anos seguintes, ficam aquém do que se poderia esperar de um jogador de seu calibre.