O técnico dos Dodgers, Dave Roberts, terá uma ‘conversa’ com Shohei Ohtani sobre seu desempenho

Dave Roberts acha que Shohei Ohtani pode ser ainda melhor com mais disciplina de placa com os corredores em posição de pontuação. O técnico do Los Angeles Dodgers abordou o duas vezes AL MVP há cerca de uma semana para discutir como Ohtani poderia controlar melhor a zona de ataque.

“Achei que ele estava se expandindo um pouco mais do que o necessário”, disse Roberts na terça-feira. “Então, eu só queria conversar com ele.”

Independentemente disso, Ohtani está indo muito bem

Ohtani fez seu 176º home run no domingo, superando Hideki Matsui em maior número na Liga Principal de Beisebol entre jogadores nascidos no Japão. Ohtani entrou no jogo de terça à noite em Washington liderando as ligas principais em média de rebatidas (0,368), rebatidas (35), duplas (11) e bases totais (63).

“Sempre que ele balança o taco, ele pode mudar o jogo, e agora ser ainda mais disciplinado na zona de ataque só o torna mais assustador”, disse Roberts. Ohtani deixou o Los Angeles Angels e se juntou aos Dodgers em dezembro por um contrato recorde de US$ 700 milhões por 10 anos. A estrela de duas vias passou por uma cirurgia no cotovelo em setembro passado e não jogará nesta temporada.

Roberts percebeu que Ohtani ficou confortável com o ambiente, se acostumando com seus novos companheiros de equipe e treinadores.

“Ele está fazendo um ótimo trabalho com todos”, disse Roberts. “Os treinadores de rebatidas estão construindo um relacionamento e confiança muito bons. Eu o vejo mais (agora). também.”