OJ Simpson estava relaxando com uma cerveja no sofá antes da Páscoa: 2 semanas depois ele estava morto

A última discussão robusta de OJ Simpson com seu advogado de longa data foi pouco antes da Páscoa, na casa do clube de campo que Simpson alugou a sudoeste do Faixa de Las Vegas.

“Ele estava acordado, alerta e frio,” advogado Malcolm La Vergne lembrou terça-feira. “Ele está no sofá… bebendo uma cerveja e assistindo TV. E essa foi a última vez que tivemos conversas eficazes. Geralmente é ele quem me mantém informado sobre as notícias… então estávamos apenas acompanhando as notícias então.”

Cerca de uma semana depois, em 5 de abril, um médico disse que Simpson estava “transição”, como LaVergne descreveu. Na última vez que LaVergne visitou, na semana passada, Simpson só teve forças para pedir água e optar por assistir a um torneio de golfe na TV em vez de uma partida de tênis.

“Claro que ele escolheu o golfe”, disse LaVergne à Associated Press em uma entrevista. “Ele era um fanático absoluto por golfe.”

Simpson morreu em 10 de abril, depois de ser diagnosticado no ano passado com câncer de próstata. Ele tinha 76 anos.

Uma postagem no dia seguinte da família de Simpson no X, antigo Twitter, disse que Simpson “sucumbiu à batalha contra o câncer” enquanto “cercado por seus filhos e netos.” No entanto, LaVergne disse na terça-feira que apenas uma pessoa estava com Simpson quando ele morreu, identificada pelo advogado apenas como “um membro próximo da família”.

“É preciso lembrar que eles compartilharam suco de laranja com o mundo durante toda a vida”, disse o advogado sobre os filhos adultos sobreviventes de Simpson de seu primeiro casamento – Arnelle Simpson, agora com 55 anos, e Jason Simpson, 53 – e os filhos que Simpson teve com ex-mulher Nicole Brown Simpson antes de ser morta em 1994: Sydney Simpson, 38, e Justin Simpson, 35. A postagem da família nas redes sociais pedia “durante este período de transição” por “privacidade e graça”.

“No início eles compartilharam boas OJ Mas ainda assim ele era famoso”, disse LaVergne. “E então, de 1994 em diante, eles meio que tiveram que compartilhar o bad boy OJ com o mundo. Mas no final das contas, essas crianças acabaram de perder o pai. E eles têm o fardo adicional de que ele é uma das pessoas mais famosas do planeta, que está polarizando e que está cercado de polêmica.”

LaVergne, que administra o espólio de Simpson, compartilhou detalhes de seus encontros finais com o ex-herói do futebol, ator de cinema, locutor esportivo, arremessador de televisão e réu de assassinato de celebridade que ele representa desde 2009.

Ele desviou uma pergunta sobre qualquer possível confissão de Simpson no leito de morte como uma tentativa de passar “do sombrio ao sensacionalismo e à diversão”. Ele disse que Simpson corpo não será estudado quanto aos efeitos do cérebro crônico trauma devido aos possíveis efeitos de golpes na cabeça durante seus 11 anos como running back na NFL.

“O Sr. Simpson, no meu entender, expressou seus desejos aos filhos”, disse LaVergne. “E então eles vão agir de acordo com esses desejos.”

Simpson queria ser cremado, disse o advogado, e – enquanto se aguarda uma decisão de sua família – não havia plano imediato para um memorial público.

“Houve apenas discussões provisórias sobre um celebração da vida (ou) cerimônia”, disse LaVergne.

O advogado apresentou o último testamento de Simpson no tribunal estadual de Nevada dois dias após sua morte, nomeando os quatro filhos de Simpson como os únicos beneficiários de seus bens. Ele disse que detalhes de um fundo familiar ainda não foram arquivados.

O advogado não quis avaliar o patrimônio, mas disse que Simpson não possuía casa nos estados onde morou – incluindo Nevada, Califórnia e Flórida. Ele disse que as contas ainda estavam sendo computadas.

Simpson foi notoriamente absolvido de acusações criminais, alegando que esfaqueou sua ex-mulher e a amiga dela, Ronald Goldman, até a morte em 1994 em Los Angeles. Esses processos na Califórnia, em 1996, ficaram conhecidos como o “julgamento do século”. Simpson foi considerado responsável pelas mortes em 1997 por um júri do tribunal civil da Califórnia.

Em Las Vegas, Simpson foi preso em 2008 por nove anos depois de ser considerado culpado de assalto à mão armada em um encontro em 2007 em um hotel-cassino com dois negociantes de itens colecionáveis.

Ele viveu um estilo de vida de clube de golfe e campo desde que foi libertado da prisão em outubro de 2017, às vezes oferecendo postagens nas redes sociais sobre esportes e golfe. Sua última mensagem foi em 11 de fevereiro: vestindo uma camisa do San Francisco 49ers e prevendo que seu antigo time derrotaria o Kansas City Chiefs no Super Bowl LVIII. Os chefes venceram.

LaVergne reconheceu que Simpson morreu sem pagar às famílias da ex-mulher assassinada de Simpson e a Goldman a maior parte de um US$ 33,5 milhões sentença que foram concedidas no caso de responsabilidade civil de 1997.

O advogado David Cook, representando a família Goldman, disse na terça-feira que achava que a sentença devida hoje, incluindo juros não pagos, é mais do que US$ 114 milhões.

LaVergne disse na semana passada que os Goldmans não receberiam um centavo dos ativos de Simpson e depois voltaram atrás. Ele disse na terça-feira que acreditava que o valor devido era superior a US$ 200 milhões. Ele disse que os bens de Simpson não chegarão a isso.

“Eles serão convidados para ver meu dever de casa”, disse ele sobre as famílias Goldman e Brown. “Quero mostrar a eles o que tenho com a ressalva de que se eles acreditarem que há algo mais por aí… eles terão que usar seus próprios advogados, seus próprios recursos, para tentar perseguir aquele pote de ouro. “