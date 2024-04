Os comentários de Joe Burrow sobre o envio dos Chiefs geram críticas da mídia

Quarterback do Cincinnati Bengals, Joe Burrow recentemente fez alguns comentários sobre o Kansas City Chiefs na cara de Travis Kelce em seu podcast ‘New Heights‘, no qual falou sobre a recente rivalidade entre as duas equipes, que gerou comentários nas redes sociais.

Burrow disse o seguinte sobre a rivalidade entre os Bengals e os Chiefs.

Nós dois trabalhamos muito duro no que fazemos. Eles têm grandes jogadores, nós temos grandes jogadores. Acho que combinamos muito bem com eles. Somos feitos para vencê-los. Joe Burrow

No entanto, esses comentários não foram bem recebidos pelos fãs e membros da mídia, já que Nick Wright do FS1 declarou sobre ‘First Things First’ que é um ‘erro’ que os Bengals estão estabelecendo como objetivo apenas vencer os Chiefs e sendo construído apenas para competir com eles.

“Talvez seja um erro? Construir sua equipe em torno de derrotar os Chiefs (um erro)? Por quê? Desde que Burrow chegou lá, você tem nove e quinze anos em sua própria divisão. Talvez se preocupe primeiro com seu próprio quintal, antes de começar a olhar para o vizinhos. Nick Wright

Mike Gesicki está maravilhado com o talento de Joe Burrow

O tight end Mike Gesicki tem sido um alvo confiável para vários quarterbacks ao longo de sua carreira de seis anos, e ele está animado com a perspectiva de receber passes de Joe Burrow, o recém-contratado quarterback do Bengals.

Gesicki expressou sua admiração por Burrow, observando que ele nunca esteve envolvido com esse tipo de talento antes. Ele também elogiou as qualidades de liderança de Burrow, afirmando que ele é alguém que a equipe admira e com quem é fácil conversar e com bom senso de humor.