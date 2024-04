Os Cowboys exercem a opção de quinto ano no contrato de Micah Parsons, o que isso significa?

Micah Parsons foi uma virada de jogo absoluta para o Dallas Cowboys desde que foi escolhido como a 12ª escolha geral no Draft de 2021 da NFL. Seu impacto em campo tem sido nada menos que geracional, tornando óbvio para os Cowboys exercer a opção de quinto ano em seu contrato. Essa mudança garante que Parsons, três vezes All-Pro e três vezes pass rusher do Pro Bowl, permanecerá com a equipe até a temporada de 2025.

Parsons‘ O desempenho em campo tem sido espetacular, com 40,5 sacks em seus primeiros 50 jogos, tornando-o o terceiro jogador mais rápido na história da NFL a atingir esse marco. Sua capacidade de causar estragos nos ataques adversários tem sido incomparável, e ele até liderou a liga em pressões de zagueiro em várias ocasiões. Está claro que Parsons é uma força a ser reconhecida em campo.

Quando questionado sobre uma possível extensão do contrato, Parsons expressou sua disposição de esperar que os acordos de seus companheiros fossem resolvidos primeiro. Ele enfatizou seu compromisso com a equipe, afirmando: “Estou pronto para ser um Cowboy para o resto da vida. Este é o time com quem eu queria estar. [pre-draft]. Este é o time com o qual quero ganhar um campeonato, e o que significa para mim é o que significa para mim. Não vou apressar o processo. Vou apenas aproveitar o processo e continuar trabalhando até chegar a hora.”

Quanto ao aspecto financeiro, se Parsons não receber uma prorrogação antes do início da temporada de 2025, a opção do quinto ano lhe garantirá um salário pouco abaixo de US$ 21,5 milhões. Apesar das implicações financeiras, Parsons continua focado em seu desempenho em campo e na dedicação ao time.

Cowboys fazem jogada ousada

Parsons‘viagem para o Vaqueiros foi facilitado por um draft day trade com o Philadelphia Eagles em 2021 e, desde então, ele provou ser uma força formidável na liga. Seu impacto foi sentido dentro e fora do campo, e sua dedicação ao sucesso da equipe é inabalável.

Resumindo, Micah Parsons‘presença no Dallas Cowboys tem sido nada menos que notável. Seu comprometimento com a equipe e seu excelente desempenho em campo solidificaram sua posição como jogador-chave dos Cowboys. À medida que continua avançando em sua carreira, não há dúvida de que Parsons deixará uma marca indelével na NFL.