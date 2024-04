Os nacionais deixaram de observar as estrelas enquanto Shohei Ohtani acertava um home run massivo de 118 mph

O rebatedor designado do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, mostrou seu poder prodigioso mais uma vez em Terça-feira noite, enviando ondas de choque Parque Nacional com um explosão monumental isso deixou espectadores e companheiros de equipe maravilhados.

Ohtani exibe bomba de 450 pés

Ohtaniconhecido por sua habilidade de lançar bolas de beisebol na estratosfera, lançou um home run titânico contra o Nationals’Jacob Barnessolidificando seu status como um dos talentos mais eletrizantes do beisebol.

O japonês quatro bases no topo da nona quando o Dodgers já estavam vencendo por 3 a 1 foi a cereja do bolo de uma partida bem-sucedida para O na capital do país em Terça-feira noite.

A força absoluta por trás do golpe de Ohtani impulsionou a bola a uma velocidade alucinante de 118,7 mph, tornando-a a bola mais rebatida da temporada de 2024 até agora.

O home run solo atingiu uma distância de 450 pés.

Dodgers defensor central, James Outmanlutou para encontrar palavras para descrever o espetáculo, comparando a trajetória da bola a um “míssil de cruzeiro”.

“Isso foi um absurdo. Isso foi simplesmente absurdo.” comentou Outmanecoando os sentimentos de muitos que testemunharam Ohtani exibição de poder.

A magnitude de Ohtani o feito não passou despercebido por seus companheiros de equipe, com o terceiro base Max Muncy maravilhando-se com a velocidade e trajetória da bola.

“A bola de giro mais distante que já vi na minha vida”, exclamou Muncy. “Acertar uma bola no andar superior com giro superior é bastante impressionante.”

Ohtani tem uma média de rebatidas de 0,364 em 2024

O home run de Ohtani não só gravou seu nome nos anais do Dodgers história, mas também reafirmou seu status como uma força a ser reconhecida na base.

Apesar de um início de temporada relativamente lento, Ohtani a habilidade ofensiva tem sido inegável, com seis home runs em seu nome e uma média de rebatidas de 0,364.

Gerente David Roberts reconhecido Ohtani talento excepcional, fazendo comparações com rebatedores poderosos como Giancarlo Stanton e Arão Juiz.

“Não há muitos caras que possam fazer isso” comentou Robertoreferindo-se a Ohtani capacidade de gerar energia com tanta facilidade.

Enquanto o Dodgers continuar sua busca pela supremacia no NL Oesteas contribuições de Ohtani aparecem no horizonte.

O Dodgerscom recorde de 14-11, jogará o jogo 2 da série amanhã à tarde antes de encerrar a série em Quinta-feira.