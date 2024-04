Paris Hilton adquire direitos de reservar sobre a cultura tablóide dos anos 2000 para novo documento

Paris Hilton está destacando a cultura dos tablóides do início dos anos 2000, porque ela está produzindo uma nova série de documentos examinando a maneira como as celebridades femininas eram tratadas naquela época… incluindo ela mesma.

A produtora da herdeira, 11:11 Media, adquiriu os direitos de Sarah Ditumdo livro, “Toxic: Women, Fame, and the Tabloid 2000s” … e PH planeja transformar o livro em uma série documental inteira – com ela mesma como um dos assuntos principais.