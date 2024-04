Patrick Mahomes mostra sua humildade e reconhece que não está nem perto do status de GOAT… ainda

Patrick Mahomes pode ter conseguido muito em sua carreira relativamente curta, mas ele não está pronto para reivindicar o título de O Maior de Todos os Tempos (GOAT) agora mesmo. Em uma entrevista à TIME, Mahomes reconheceu humildemente: “Tive pelo menos um dos três melhores inícios de carreira, vou colocar dessa forma”.

Em apenas seis temporadas como Chefes de Kansas City‘ quarterback titular em tempo integral, Mahomes já acumulou uma lista impressionante de elogios. Ele garantiu três vitórias no Super Bowl, três prêmios de MVP do Super Bowl, dois títulos de MVP da NFL e liderou a NFL em jardas passadas uma vez e em touchdowns duas vezes. Aos 28 anos, ele inegavelmente teve um impacto significativo na liga.

Patrick Mahomes abraça calorosamente Lionel Messi na partida Sporting KC x Inter MiamiMLS

Apesar de suas conquistas notáveis, Mahomes permanece fundamentado e realista sobre sua posição em comparação com quarterbacks lendários como Tom Brady, Joe Montana e Dan Marino. Ele destacou que Brady ganhou três Super Bowls e dois prêmios de MVP do Super Bowl em suas primeiras seis temporadas como titular em tempo integral, enquanto Montana também teve duas vitórias no Super Bowl e títulos de MVP durante o mesmo período. Até Marino, que nunca ganhou um Super Bowl, conseguiu garantir o título de MVP da liga em sua segunda temporada. Esses jogadores icônicos elevam o padrão de excelência sustentada na NFL.

Mahomes reconhece a importância da longevidade e da consistência para ser considerado um dos maiores de todos os tempos. Ele enfatizou: “Você tem que construir uma carreira consistente… Você não pode presumir que fez isso no ano anterior.”

O respeito de Mahomes pelos ícones da NFL Brady, Manning, Rodgers

Esta perspectiva reflete o seu profundo respeito pelos legados duradouros de jogadores como Brady, Peyton Manning e Aaron Rodgersque desempenhou consistentemente no mais alto nível ao longo de muitos anos.

Olhando para o futuro, Mahomes está ciente de que terá um longo caminho pela frente se quiser superar o sucesso sem precedentes de Brady. Ele reconheceu que Brady teve um intervalo de nove anos entre seu terceiro e quarto títulos do Super Bowl, destacando a excelência sustentada necessária para atingir tais marcos.

Apesar de sua humildade e reconhecimento dos desafios futuros, a determinação e o talento de Mahomes sugerem que ele tem potencial para deixar uma marca indelével na NFL. À medida que continua a evoluir como jogador, poderá muito bem conquistar o seu próprio lugar no panteão das lendas do futebol.