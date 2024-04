Perdão de empréstimos estudantis para professores: você ainda pode obter perdão se for um professor aposentado?

Ade acordo com um relatório do Gabinete de proteção financeira do consumidor, Os americanos com mais de 60 anos são o grupo que mais cresce com dívidas de empréstimos estudantis. Em apenas dez anos, o número de americanos mais velhos que carregam dívida de empréstimo estudantil quadruplicou, com o valor médio devido quase dobrando de US$ 12.100 para US$ 23.500. Esta tendência é preocupante, pois sugere que muitos americanos mais velhos estão a entrar na reforma com dívidas significativas de empréstimos estudantis e podem ter dificuldades em pagar os pagamentos.

A boa notícia é que existem opções disponíveis para ajudar os mutuários mais velhos a administrar suas dívidas de empréstimos estudantis. “Felizmente, existem planos de reembolso flexíveis e opções de perdão de empréstimos – pelo menos para empréstimos federais a estudantes – que os idosos e os mutuários em idade de reforma podem usar em seu benefício”, afirma o relatório.

Uma preocupação comum entre os mutuários mais velhos é se os empréstimos estudantis serão perdoados quando eles se aposentarem. O relatório esclarece que o governo federal não perdoa automaticamente empréstimos estudantis com base na idade ou situação de aposentadoria.

Isso significa que os indivíduos ainda deverão empréstimos à controladora PLUS, empréstimos FFEL e empréstimos diretos, mesmo depois de se aposentarem. No entanto, existem programas específicos concebidos para proporcionar alívio aos mutuários elegíveis.

Opções para profissionais próximos da aposentadoria

O relatório descreve vários programas de perdão de empréstimos estudantis disponíveis para mutuários mais velhos. Estes incluem o Programa de Perdão de Empréstimos para Serviços Públicos, que elimina o saldo remanescente em Empréstimos Diretos, incluindo Empréstimos Pais PLUS, após trabalhar em tempo integral no serviço público por 10 anos.

Além disso, existe o Perdão do Empréstimo com Base no Plano de Reembolso, que perdoa o saldo do empréstimo após efetuar 20 a 25 anos de pagamentos mensais. Para aqueles que enfrentam incapacidade total e permanente, o programa de Alta por Incapacidade Total e Permanente pode cancelar sua dívida se um médico ou agência governamental determinar que eles estão impossibilitados de trabalhar. Além disso, o programa Death Discharge elimina os empréstimos federais emprestados para a educação no caso de falecimento do mutuário.

Além desses programas principais, também existem programas de assistência e reembolso de empréstimos de nicho disponíveis para indivíduos elegíveis com base em suas profissões específicas.

No geral, o relatório enfatiza a importância de estar ciente destas opções e incentiva os mutuários mais velhos a explorar os vários programas de perdão e reembolso que podem proporcionar alívio da sua dívida de empréstimos estudantis.