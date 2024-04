Previsões para os Playoffs da NBA para 2024: Quais times provavelmente estão chegando ao campeonato?

Tele campo para o Eliminatórias da NBA de 2024 é definido após o Pelicanos de Nova Orleans e Miami Heat garantiram suas vagas, com a primeira rodada começando no fim de semana.

Equipes como Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves já conquistaram uma vantagem de 2 a 0 em suas respectivas séries contra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns.

O enorme irmão de Nikola Jokic se torna viral por socar um fã no jogo Lakers vs Nuggets

Ambas as conferências seguem um formato tradicional de chaves durante os playoffs, apresentando séries melhor de sete em cada rodada. O série segue o formato 2-2-1-1-1, com o time com vantagem de jogar em casa sediando os jogos 1, 2, 5 e 7.

Este formato está em uso desde 2014, substituindo o formato anterior 2-3-2 para as finais da NBA. Assim que os playoffs começam, a chave permanece fixa e os times não são redistribuídos, diferentemente dos formatos de playoffs de algumas outras ligas esportivas.

Quem tem maior probabilidade de vencer as finais da NBA em 2024?

Muitos acham que os playoffs da NBA podem seguir um caminho diferente do que as sementes sugerem, com o Milwaukee Bucks empatando com o Indiana Pacers depois de perder o segundo jogo por 125-108. Em outro lugar, o Dallas Mavericks venceu o Los Angeles Clippers por 98-95 para empatar sua série.

Talvez sem surpresa, o O Boston Celtics se tornou o favorito pelas casas de apostas rumo à pós-temporada com um preço moneyline de +130, com o Nuggets sendo o adversário mais próximo com +220,

No fundo da pilha, há não há muita fé que o New Orleans Pelicans, o Orlando Magic ou o Miami Heat fará uma grande diferença, com as três equipes tendo chances de +20.000, +30.000 e +40.000, respectivamente, quando se trata de ganhar tudo.

Dada a forma como o Celtics começou com uma vitória, não seria irracional esperar que eles disputassem a 18ª final da NBA e a primeira desde 2008. No entanto, o New York Knicks, o Cleveland Cavaliers e o Knicks mostraram boa forma na primeira rodada. jogos para aumentar a pressão.