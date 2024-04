Primeira escolha do NFL Draft 2024: Quem tem a primeira escolha no Draft 2024 da NFL?

TA expectativa está aumentando à medida que a primeira rodada do Draft da NFL de 2024 se aproxima, marcada para quinta-feira em Detroit. Com o Chicago Bears, Comandantes de Washington e Patriotas da Nova Inglaterra com as três primeiras seleções, a noite promete ser fundamental para muitas franquias.

Todos os olhos estão voltados Chamador de sinal da USC Caleb Williams, amplamente considerada a escolha número 1. A verdadeira intriga começa com os Washington Commanders, que detêm a segunda escolha geral. Com novo gerente geral Adam Peters no comando, a questão é qual quarterback será escolhido por Washington.

Caleb Williams responde aos críticos de suas unhas e lábios pintados com momento de queda do microfone

Embora nada seja certo até que o comissário da NFL Roger Goodell anuncie as escolhas, acredita-se amplamente que Calebe Williams irá para Chicago.

A principal perspectiva do consenso, Williams teve uma carreira universitária impressionante, culminando na vitória do Troféu Heisman na temporada de 2022. Ele arremessou para 4.075 jardas, 37 touchdowns e apenas quatro interceptações em 2022, e agora se juntará a um time renovado de Chicago que fez movimentos significativos na entressafra, incluindo a troca por seis vezes recebedor do Pro Bowl Keenan Allen e assinando running back D’André Swift.

O Comandantes de Washington, como os Bears, precisam urgentemente de um quarterback da franquia. Com um novo proprietário em Josh Harris e um novo gerente geral em Adam Petershá esperança de que este rascunho possa ser o ponto de viragem para a franquia.

Embora os Comandantes tenham sido discretos sobre as suas intenções, as especulações apontam para O quarterback da LSU, Jayden Daniels ou quarterback da Universidade da Carolina do Norte Drake Maye como escolhas potenciais.

Quais equipes têm 2 escolhas na primeira rodada em 2024?

Uma escolha de primeira rodada no draft da NFL pode transformar um time, e ter duas escolhas de primeira rodada oferece uma oportunidade única. O Chicago Bears, Arizona Cardinals e Minnesota Vikings atualmente detêm esta oportunidade no Draft da NFL de 2024, com dois dos três provavelmente selecionando um quarterback.

No entanto, o Vikings podem optar por empacotar suas escolhas para atingir um único jogador, especialmente considerando que eles escolhem o 11º em um draft onde quatro zagueiros podem ser selecionados antes de chegar sua vez.