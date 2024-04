Projeção do draft de Jayden Daniels para 2024 da NFL: Onde Jayden Daniels está previsto para ir no draft?

LSUsJayden Daniels é um dos nomes mais quentes do Draft de 2024 da NFL.

Jayden Daniels, um QB de dupla ameaça de destaque

Depois de uma temporada estelar que lhe rendeu o Troféu Heismanmuitos analistas esperam que ele seja um escolha dos cinco primeiros.

Daniels está atualmente classificado em 3º lugar geral em ESPN classificações de consenso.

Seu ano de destaque o viu se transformar em um “passador supremo” com precisão excepcional e habilidade para passar a bola sobre os defensores.

Ele também possui uma capacidade de corrida impressionante, acumulando mais de 1.200 jardas na última temporada.

Os olheiros estão particularmente impressionados com seus lançamentos profundos e sua rápida tomada de decisões.

No entanto, alguns veem espaço para melhorias em seus passes intermediários e consistência geral.

Com quem Jayden Daniels é comparado na NFL?

As capacidades de dupla ameaça de Daniels atraíram comparações com a estrela do Baltimore Ravens Lamar Jackson.

Ambos os zagueiros usam sua mobilidade para ampliar as jogadas e criar oportunidades de gol.

Enquanto Daniels reconhece as semelhanças e respeita Jackson conquistas, ele está ansioso para trilhar seu próprio caminho na NFL.

Em uma entrevista recente com Nick Goss de NBC Esportes BostonDaniels comentou a comparação dizendo: “Lamar é um grande jogador. Não gosto de me comparar a ninguém, mas existem algumas semelhanças. O que ele está fazendo é jogar em um nível muito alto, então parabéns para ele. Ele é o GOAT dessa corrida e arremesso, e estou apenas seguindo o exemplo.”

Onde Daniels poderia pousar no Draft de 2024 da NFL?

Há uma chance Daniels poderia pousar com os comandantes de Washington na segunda posição geral.

No entanto, um desentendimento recente entre o Comandantes e Daniels’ agente em relação ao processo de visita pré-projecto levantou algumas dúvidas.

O Comandantes trouxe quatro quarterbacks para uma visita de grupo, enquanto Daniels’ o agente supostamente preferia uma sessão individual.

Resta saber se isso afetará a decisão da equipe, mas Daniels certamente está na mistura para a primeira escolha.

Com o seu Heisman pedigree, conjunto de habilidades impressionante e espaço para crescimento, Jayden Daniels está prestes a fazer barulho no NFL.

Se ele pousa em Washington ou em outro lugar, uma coisa é certa: Fãs da NFL estará observando de perto para ver se ele consegue corresponder ao hype.