PSG conquista o 12º título da liga francesa, ampliando o recorde, na última temporada de Kylian Mbapp no ​​clube

PAris Saint-Germain venceu o campeonato francês na última temporada de Kylian Mbapp no ​​clube, depois que o Mônaco perdeu por 3 a 2 para o Lyon, no domingo.

O PSG tem uma vantagem incontestável de 12 pontos sobre o segundo colocado Mônaco, que ainda tem três jogos restantes.

O triunfo da Ligue 1 é o terceiro consecutivo do PSG e o 12º no geral, ampliando o recorde.

Mbapp esteve envolvido em seis deles, mas rescindirá contrato no final da temporada. Ele deverá ser contratado pelo Real Madrid.

O PSG está a caminho de uma potencial tripla histórica, já que jogará contra o Borussia Dortmund na primeira mão das semifinais da Liga dos Campeões, na quarta-feira, e enfrentará o Lyon na final da Copa da França, em 25 de maio.

Na primeira temporada do técnico Luis Enrique no clube, o PSG produziu uma das temporadas mais dominantes da história da liga, com apenas uma derrota em 31 jogos até agora.

O PSG poderia ter garantido o título um dia antes, mas empatou em 3 a 3 com o Le Havre no sábado.

“Nossos torcedores são incríveis. Estávamos perdendo por 1 a 0, 3 a 1 e eles continuaram nos apoiando”, disse Luis Enrique após o empate. “Conseguimos empatar mais tarde e vencer efectivamente o campeonato graças aos adeptos, graças à sua atitude positiva.”

Isso foi um grande contraste com as últimas temporadas.

Na temporada passada, os torcedores do PSG vaiaram Lionel Messi, embora o grande jogador do futebol tenha sido o jogador que ajudou o clube a conquistar o 11º título da liga ao marcar no empate de 1 a 1 com o Estrasburgo.

Há dois anos, havia uma desconexão semelhante entre os torcedores e o clube. Os torcedores do PSG continuaram protestando no Parc des Princes, dando ao seu time um tratamento de silêncio.

Agora esta temporada pode ser a mais emocionante de todas.

O reserva do Lyon, Malick Fofana, aproveitou um contra-ataque aos 84 minutos para marcar o gol da vitória e quebrar a seqüência de quatro vitórias consecutivas do Mônaco.

O atacante do Mônaco, Wissam Ben Yedder, marcou duas vezes, enquanto o ala do Lyon, Said Benrahma, marcou um gol e uma assistência.

O Lyon manteve vivas as suas esperanças europeias, enquanto o Mónaco está apenas dois pontos à frente do Brest.

O Brest fez história no clube ao se classificar para qualquer competição europeia pela primeira vez, com uma vitória por 5 a 4 sobre o Rennes, no domingo.

Em uma montanha-russa emocional para o Brest, a zagueira Lilian Brassier marcou o gol da vitória aos sete minutos dos acréscimos ao cabecear uma cobrança de falta. O Brest permaneceu em terceiro – na última vaga automática na Liga dos Campeões – e garantiu um resultado entre os seis primeiros, o que significa pelo menos uma vaga nos playoffs da Liga Europa Conference.

“O final do jogo é inexplicável. Ele resume a nossa temporada. O que conquistamos desde o início da temporada é extraordinário”, disse o meio-campista do Brest, Jonas Martin, à emissora Canal Plus. “Em terceiro lugar, faltando três rodadas, nem em nossos sonhos pensávamos nisso.”

O quarto colocado Lille manteve o ritmo do Brest na corrida pelas vagas na Liga dos Campeões ao se recuperar para vencer o Metz, ameaçado de rebaixamento, por 2 a 1.

O meio-campista turco Yusuf Yuzici marcou o gol da vitória aos 44 minutos, aproveitando um rebote para marcar na primeira tentativa.

O quinto colocado Nice venceu o Estrasburgo por 3 a 1 e ficou quatro pontos atrás do Lille. Evann Guessand, Dante e Morgan Sanson marcaram para o Nice.

O Toulouse garantiu a segurança ao vencer o Lorient por 2 a 1, com gols de Thijs Dallinga e Ibrahim Cissoko. O Lorient permaneceu na zona de rebaixamento, a três pontos da segurança.

O último colocado, o Clermont, manteve vivas suas esperanças de segurança ao surpreender o Reims por 4 a 1, com dois gols de Muhammed Cham e dois gols de Elbasan Rashani.

A 31ª rodada termina ainda domingo com Marselha x Lens.