Quais são as probabilidades de apostas antes de Jake Paul x Mike Tyson?

Jake Paulo e Mike Tyson estão se preparando para o que pode ser uma luta recorde em apenas alguns meses.

A questão que está na cabeça de todos: quem leva vantagem dada a significativa diferença de idade?

Jake Paul faz anúncio surpresa sobre luta com Mike Tyson

Oddschecker produziu números que mostraram como a linha de apostas iniciais está à frente da luta.

Quem é o favorito?

Mês passado, Jake Paulo surpreendeu o mundo ao anunciar um confronto de verão com Mike Tysonpreparando o cenário para o que poderia ser uma das lutas de boxe mais assistidas da história.

Enquanto Paulo vem construindo constantemente sua carreira no boxe ao longo do ano passado, esta luta marca um afastamento drástico de seus oponentes habituais. Tysonpor outro lado, lutou pela última vez em novembro de 2020 contra outro veterano Roy Jones Jr. em uma partida de exibição.

Antes disso, Tyson estava aposentado desde 2005. Apesar do longo hiato, Tyson impressionado em sua aparição de retorno e mostrou que ainda está em uma forma formidável.

A questão iminente é se A juventude e o atletismo de Paulo será suficiente para contrariar a experiência experiente de Tyson no ringue. As probabilidades têm mudado à medida que a luta se aproxima, refletindo a evolução da dinâmica deste confronto.

O mais recente Probabilidades de Jake Paul x Mike Tyson revelar uma lacuna cada vez menor, com Paulo atualmente com 62,3% de chance de vitória com probabilidades de linha de dinheiro de -165. Inicialmente, Paulo era um grande favorito, com probabilidades chegando a -350 ou mais antes de ajustar para baixo.

Embora A posição de Paulo como favorito é compreensível dada sua juventude e forma atual, a estatura de Tyson como uma lenda dos pesos pesados ​​adiciona uma camada de complexidade. Apesar de ter 58 anos, A resiliência de Tyson e a capacidade de desferir socos poderosos não pode ser subestimada.

As probabilidades agora são de +135 para Tysonrefletindo a crescente confiança dos apostadores nas capacidades do “Iron Mike”. As habilidades duradouras de Tyson e a condição física sugerem que ele poderia representar um verdadeiro desafio para os menos experientes Paulo.

À medida que surgem mais detalhes sobre a luta, incluindo detalhes como duração e tamanho das luvas, essas probabilidades estão sujeitas a ajustes adicionais. O confronto promete ser um choque de gerações, e os fãs aguardam ansiosamente o resultado quando esses dois lutadores entrarem no ringue no AT&T Stadium em Arlington, TX, em 20 de julho de 2024.