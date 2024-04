Qual é a razão psicológica pela qual Mike Tyson sempre usou preto em suas lutas?

Mike TysonO icônico visual todo preto de durante sua lendária carreira no boxe não foi por acaso. O mais jovem campeão mundial dos pesos pesados, a escolha de Tyson de sempre usar shorts e sapatos pretos foi intencional e carregava um significado mais profundo para ele.

Em episódio de Hotboxin’ com Mike Tyson, o ex-campeão mundial revelou o motivo de seu traje. Ele explicou: “A maneira como sempre visto preto, porque preto é ameaçador… tão ameaçador.”

Esta escolha refletiu a sua compreensão do poder e a ausência de frescuras desnecessárias, como mencionado pelo seu convidado Katt Williams. A preferência de Tyson pelo preto não era apenas uma questão de estilo, mas carregava uma sensação de mau pressentimento e força que ele incorporou no ringue.

Ao longo dos anos 80 e 90, o design elegante e totalmente preto de Tyson tornou-se icônico. Suas fotos daquela época o capturaram com seus shorts e sapatos pretos característicos, simbolizando seu domínio e intimidação como lutador. Foi um visual que se tornou sinônimo de seu estilo de luta feroz e presença intransigente no ringue.

Uma representação visual de sua temível personalidade

Mesmo em sua recente luta de exibição contra Roy Jones Jr. em novembro de 2020, Tyson prestou homenagem ao seu passado vestindo calção preto mais uma vez. Esta escolha destacou o significado duradouro do visual totalmente preto na representação de seu legado como lenda do boxe.

Enquanto ele se prepara para sua próxima luta contra Jake Paulo, Tyson pode mais uma vez ostentar o visual todo preto que definiu sua carreira. Sua escolha deliberada de usar shorts e sapatos pretos ao longo de sua carreira foi um reflexo de sua mentalidade e abordagem ao esporte. Foi uma declaração visual de seu domínio e destemor, uma representação do poder que ele exalava como lutador.

A explicação de Tyson esclarece o processo de pensamento por trás de seu traje icônico, revelando que era mais do que apenas uma declaração de moda. Foi uma manifestação de sua personalidade como figura formidável e enigmática no mundo do boxe. O visual todo preto passou a fazer parte de sua identidade como lutador, simbolizando a aura de invencibilidade que o rodeava no ringue.