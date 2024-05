Atalanta 3-0 Marselha (9 de maio de 2024) Análise do jogo

Ademola Lookman, da Atalanta, Matteo Ruggeri e El Bilal Touré marcaram o placar para levar os italianos à sua primeira final da Liga Europa com uma vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marseille, com uma vitória agregada de 4 a 1 na quinta-feira.

Os italianos enfrentarão o Bayer Leverkusen, que derrotou a AS Roma, em sua primeira final europeia, em Dublin, no dia 22 de maio.

Lookman colocou a Atalanta em vantagem na segunda mão das meias-finais, à meia hora, com um remate de longa distância que ultrapassou Pao López, antes de servir Ruggeri para marcar sete minutos após o intervalo.

Os repetidos ataques da Atalanta, com Gianluca Scamacca e Davide Zappacosta ameaçando, dominaram os visitantes, que tiveram poucas oportunidades, e o suplente Touré colocou o prego no caixão do Marselha, aos quatro minutos do período de compensação.

“Meu primeiro gol em Bérgamo é uma grande emoção”, disse Ruggeri à SkySports Italia. “Agora podemos sonhar com os olhos abertos que estamos na final. É um momento para celebrar com o nosso povo.”

A Atalanta almeja a dobradinha de troféus, já que também enfrenta a Juventus na final da Copa da Itália, na quarta-feira, sendo o triunfo da Coppa Itália de 1963 o único título importante.

Sobre a Liga Europa, o técnico Gian Piero Gasperini disse em entrevista coletiva: “Será uma ocasião histórica para uma equipe como a nossa, que não tem número (de torcedores) para vencer.

“Os números parecem ser importantes, parece que é preciso ter Superligas, mas o exemplo da Atalanta pode dar esperança. O futebol é bonito pela meritocracia, não pelos direitos adquiridos”, acrescentou.

A Atalanta está em quinto lugar na Série A e também tem como objetivo uma vaga na qualificação para a Liga dos Campeões através do campeonato nacional. Eles enfrentam um confronto em casa contra a Roma, sexta colocada, no domingo.