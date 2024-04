Quem é Christie Sides? Conheça o novo treinador de Caitlin Clark no Indiana Fever

Cgalinha Lados de Christieassumiu o comando do Febre Indiana em 2023, ela trouxe consigo uma sólida experiência de coaching de 22 anos. Conhecida por sua abordagem apaixonada ao jogo.

Lados não é apenas mais um treinador no Associação Nacional de Basquete Feminino (WNBA); ela é uma estrategista com foco claro nos fundamentos da defesa, que acredita ser a chave para vencer campeonatos. “Desde o primeiro dia, é isso que pregamos. É assim que você ganha campeonatos, para mim. A ofensa virá. E isso leva tempo, química com os seus jogadores. Mas a defesa é apenas o coração. E isso é algo que eu tenho muito“, ela afirma com segurança.

Um Coach que Valoriza os Relacionamentos

A filosofia de treino dos lados vai além das táticas e das jogadas; ela enfatiza relacionamentos fortes com seus jogadores. Seu vínculo com Kelsey Mitchell, a quem ela treinou como assistente antes de um breve hiato do Febre, destaca sua dedicação aos jogadores. Ao retornar, ela procurou Mitchell pessoalmente, um gesto que ressalta seu compromisso com sua equipe e sua química.

Um novo capítulo com Caitlin Clark

2023 marcou um ano significativo para a Febre com a adição de Caitlin Clarkconsiderado o O melhor jogador da NCAA. A empolgação do treinador Sides em treinar um talento como Clark é palpável. Ela traz sua filosofia de coaching defensiva para ajudar a aprimorar as habilidades de Clark e integrá-la à dinâmica da equipe. Seu entusiasmo ficou evidente durante um evento recente Draft pós-WNBA, onde ela vestiu uma camiseta vermelha comemorando a seleção de Clark e se envolveu animadamente com a multidão.

Envolvendo-se com a comunidade e os fãs

A expectativa da comunidade pelo Próxima temporada de Fever está em alta, especialmente com a chegada de Clark. Governador de Indiana, Eric Holcomb deu as boas-vindas pessoalmente a Clark em Indianápolis, sinalizando as grandes expectativas do estado. Lados do treinador está definido para liderar o Fever em seus jogos de pré-temporada contra o Dallas Wings e em casa, em Indianápolis, com a temporada regular começando em meados de maio.

A agitação também se traduziu em vendas de ingressos, com ingressos na quadra para a estreia em casa sendo listados para revenda a preços tão altos quanto US$ 2.300enquanto opções mais acessíveis estão disponíveis para US$ 40 nas seções superiores.

Sob Lados de Christie‘liderança, o Febre Indiana está preparada para embarcar em uma jornada transformadora. Com uma visão clara centrada na defesa e nas relações com os jogadores, Lados do treinador está pronto para dirigir Caitlin Clark e a equipe rumo a uma temporada de sucesso. Os fãs do The Fever e a comunidade mais ampla do basquete estão ansiosos para ver como esta temporada se desenrola sob sua orientação qualificada.