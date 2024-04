Quem é o quarterback que os Broncos querem no Draft, segundo Peyton Manning?

EUparece que NFL lenda Peyton Manning pode ter deixado escapar o nome do quarterback que chamou a atenção de seu ex-time, o Denver Broncos. Com os Broncos se preparando para uma nova temporada e um novo QB inicial após a negociação Russel Wilson para o Pittsburgh Steelerseles estão supostamente demonstrando grande interesse em JJ McCarthyum cliente em potencial altamente considerado.

Durante uma aparição no ‘104.3 The Fan’, Manning revelou que os Broncos estão “muito interessados” em McCarthy. O Carcajus de Michigan destaque é conhecido por seu papel em ajudar o time a conquistar o campeonato nacional no início deste ano. Embora inicialmente não se esperasse que McCarthy fosse uma das principais escolhas no próximo Draft da NFL, indicações recentes sugerem que ele poderia estar caminhando nessa direção.

As percepções de Manning sobre o potencial ajuste de McCarthy com os Broncos não pararam por aí. Ele também destacou a potencial compatibilidade de McCarthy com um treinador renomado Sean Paytonobservando que McCarthy gostaria de jogar para alguém com o histórico de Payton de maximizar o potencial dos zagueiros.

O Broncos‘ interessado em McCarthy foi ainda sublinhado pelo seu treinador principal, que revelou que a equipa realizou um treino privado com o talentoso prospecto. “Eu não estava no dia profissional do JJ, mas tivemos um (treino particular com ele) no dia seguinte, onde lhe enviamos um monte de informações, passamos quatro ou cinco horas com ele, apenas o deixamos confortável”, compartilhou o treinador. .

Denver adquiriu recentemente Zach Wilson dos Jets

Esta notícia chega em um momento crucial para os Broncos, à medida que eles navegam em sua situação de quarterback após mudanças significativas na offseason. A aquisição de Zach Wilson do New York Jets via comércio aumenta a intriga em torno dos planos da equipe para a próxima temporada. Com um novo QB titular no horizonte, os Broncos evidentemente não estão deixando pedra sobre pedra em sua busca por talentos e potenciais jogadores da franquia.

Enquanto o Draft da NFL abordagens, todos os olhos estarão voltados para os Broncos e seu movimento potencial para proteger McCarthy. A dinâmica da escalação de quarterbacks do time deverá passar por uma mudança significativa, e a perspectiva de McCarthy ingressar no Broncos adiciona uma excitante camada de expectativa para a próxima temporada.