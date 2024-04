Rankings Divisionais de MMA: UFC 300 remodela completamente o ranking global

No cenário em constante mudança do MMA, classificar os maiores lutadores do mundo pode parecer uma tarefa tola, mas é exatamente isso que nos propusemos a fazer com o MMA Fighting Global Rankings. Aqui, nosso estimado painel classifica os agitadores de cada divisão para fornecer a lista mais definitiva dos melhores lutadores do planeta.

UFC 300 veio e se foi, e considerando o poder das estrelas no cartão histórico, é seguro dizer que abalou nossa classificação como um globo de neve. Enquanto caminhamos novamente em direção ao UFC 400, vamos dar uma olhada em como estão as coisas depois de uma das maiores noites da história do MMA.

As classificações libra por libra atualizadas podem ser encontradas aqui.

Confira abaixo o ranking completo de abril.

Peso pesado

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Não. 8Tai Tuivasa derrotou. Não. 9Marcin Tybura

Próximas lutas com lutadores classificados: No. 3 Sergei Pavlovich vs. No. 7 Alexander Volkov (UFC Fight Night, June 22), No. 6 Jailton Almeida vs. Alexandr Romanov (UFC 302, June 1)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Derrick Lewis (5), Linton Vassell (3), Waldo Cortes-Acosta (1), Ryan Bader (1), Denis Goltsov (1), Alexandr Romanov (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 15 (empatado) Derrick Lewis

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Peso-pesado leve

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 1 Alex Pereira derrotou. Nº 4 Jamahal Hill, Nº 2 Jiri Prochazka derrotou. Aleksandar Rakic, nº 5 Corey Anderson derrotou. Karl Moore

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 8 Johnny Walker x Nº 15 Volkan Oezdemir (UFC Fight Night, 22 de junho), Nº 13 Anthony Smith x Vitor Petrino (UFC 301, 4 de maio), Nº 14 Ryan Spann x Bogdan Guskov (UFC Vegas 91, 27 de abril)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Azamat Murzakanov (2), Rob Wilkinson (1), Alonzo Menifield (1), Thiago Santos (1), Philipe Lins (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 15 Alonzo Menifield

Peso médio

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 9 Brendan Allen derrotou. Chris Curtis, nº 14, Fabian Edwards derrotou. Aaron Jeffery

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 2 Sean Strickland x Nº 8 Paulo Costa (UFC 302, 1º de junho), Nº 4 Robert Whittaker x Nº 10 Khamzat Chimaev (UFC Fight Night, 22 de junho), Nº 13 Roman Dolidze vs. 15 Anthony Hernandez (UFC 302, 1º de junho)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Jack Hermansson (4), Impa Kasanganay (3), Michel Pereira (2), Reinier de Ridder (1), Caio Borralho (1), Paul Craig (1), Ikram Aliskerov (1), Kelvin Gastelum (1), Chris Curtis (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Meio-médio

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Joaquin Buckley derrotou. Não. 13Vicente Luque

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 7 Jason Jackson x Ramazan Kuramagomedov (Bellator Dublin, 22 de junho), Nº 15 Logan Storley x Shamil Musaev (PFL 3, 19 de abril)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Magomed Magomedkerimov (3), Vicente Luque (2), Colby Covington (1), Andrey Koreshkov (1), Rinat Fakhretdinov (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 13 Vicente Luque

Foto de Carmen Mandato/Getty Images

Leve

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 3 FW Max Holloway derrotou. Quando. 3Justin Gaethje, não. 4Arman Tsarukyan derrotou. Quando. 2 Carlos Oliveira, nº. 13 Renato Moicano venceu. Quando. 12Jalin Turner

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 1 Islam Makhachev x Nº 6 Dustin Poirier (UFC 302, 1º de junho), Nº 7 Usman Nurmagomedov x Alexander Shabliy (Bellator Paris, 17 de maio), Nº 10 (empatado) Michael Chandler x Conor McGregor ( luta meio-médio) (UFC 303, 29 de junho)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Jalin Turner (2), Alexander Shabliy (2), Matt Frevola (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 12 Jalin Turner

Peso pena

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 3 Max Holloway derrotou. Nº 3 LW Justin Gaethje (luta peso leve), Nº 8 Patricio Pitbull derrotou. Jeremy Kennedy, nº 4 BW Aljamain Sterling derrotou. Nº 10 Calvin Kattar

Próximas lutas com lutadores classificados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Bryce Mitchell (4), Movlid Khaybulaev (3), Lerone Murphy (2), Chihiro Suzuki (2), Adam Borics (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 15 Bryce Mitchell

Peso galo

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Não. 4Aljamain Sterling derrotou. Não. 10 FW Calvin Kattar (luta peso pena), não. 11 Deiveson Figueiredo venceu. Cody Garbrandt

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 3 Patchy Mix x Magomed Magomedov (Bellator Paris, 17 de maio), Nº 14 Jonathan Martinez x Jose Aldo (UFC 301, 4 de maio)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Kai Asakura (4), Mario Bautista (4)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 4 Aljamain Sterling (mudou para o peso pena)

Peso mosca

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): N / D

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 1 Alexandre Pantoja x Nº 14 Steve Erceg (UFC 301, 4 de maio), Nº 10 (empatado) Matheus Nicolau x Nº 12 Alex Perez (UFC Vegas 91, 27 de abril), Nº 13 Tatsuro Taira x Nº 15 Tim Elliott (UFC Vegas 92, 18 de maio)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Askar Akarov (2), Azamat Kerefov (1), Kairat Akhmetov (1), Hiromasa Ougikubo (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Peso galo feminino

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Kayla Harrison derrotou. Nº 4 Holly Holm, Nº 9 Macy Chiasson derrotou. Nº 8 Pannie Kianzad, Nº 12 Nora Cornolle derrotou. Nº 13 Melissa Mullins

Próximas lutas com lutadores classificados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Tainara Lisboa (3), Joselyne Edwards (2), Lucie Pudilova (2), Ailin Perez (2), Julia Avila (1), Olga Rubin (1), Taneisha Tennant (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 15 (empatado) Ailin Perez, Nº 15 (empatado) Lucie Pudilova, Nº 14 Tainara Lisboa

Peso mosca feminino

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 4 Tyla Santos derrotou. Ilara Joanne, nº. 5Manon Fiorot derrotou. Quando. 3 Erin Blanchfield, não. 6 Liz Carmouche derrotou. Quando. 15 Juliana Velásquez derrotou. Quando. 13Amanda Ribas

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 13 Viviane Araujo x Jasmine Jasudavicius (UFC Fight Night, 13 de julho)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Jennifer Maia (6), Karine Silva (4), Ariane Lipski (2), Jena Bishop (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Nº 14 Jennifer Maia

Peso palha

Luta de MMA

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 1 Zhang Weili derrotou. Nº 3 Yan Xiaonan, Nº 5 (empatado) Jéssica Andrade derrotou. Nº 8 Marina Rodriguez, Nº 7 Virna Jandiroba derrotou. Nº 11 Loopy Godinez

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 12 Angela Hill x Luana Pinheiro (UFC Vegas 91, 27 de abril), Nº 12 Angela Hill x Nº 13 Tabatha Ricci (UFC St. Louis, 11 de maio), Nº 14 Gillian Robertson x Michelle Waterson- Gomez (UFC 303, 29 de junho), nº 15 Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo (UFC 301, 4 de maio)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Loma Lookboonmee (5), Emily Ducote (1), Iasmin Lucindo (1), Danni McCormack (1), Luana Pinheiro (1)

Saindo da classificação (classificação anterior mostrada): Xiong Jingnan (inatividade)

Uma atualização sobre as regras básicas:

Nosso painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaheen Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente. As atualizações nas classificações normalmente são concluídas após o pay-per-view do UFC de cada mês.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso. (Vamos colocar desta forma: teríamos levado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido do que o UFC.)

Ter o título de uma promoção não garante que o lutador será visto como o melhor em sua promoção. Além disso, lutadores que competem regularmente ou detêm títulos em múltiplas categorias de peso são elegíveis para serem classificados em múltiplas listas.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.