Red Lobster supostamente está considerando pedir falência, piadas voam

A Red Lobster está supostamente pensando em falência e, embora isso esteja longe de ser o fim para eles como empresa… alguns online certamente estão tratando dessa forma, com muitas piadas.

De acordo com a Bloomberg, a famosa cadeia de restaurantes de marisco está a considerar opções para reestruturar algumas das suas dívidas e outras despesas que tem neste momento – incluindo arrendamentos que têm em seu nome, para não mencionar o aumento dos custos laborais.

Aparentemente, é a falência do Capítulo 11 que está em cima da mesa… o que, se prosseguirem com isso, significaria que ainda poderiam gerir a sua operação enquanto resolvem as suas dívidas com os credores, etc.

Claro, eles considerando o pedido de falência não significa que a Red Lobster está falindo… e ainda assim, X está tendo um dia cheio com as notícias de qualquer maneira – com muitas pessoas brincando que talvez precisem correr e pegar alguns petiscos de última hora, como seus famosos e deliciosos biscoitos.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Alguns estão dizendo que terão que usar seus cartões-presente antigos antes que o tribunal de falências entre em ação – e outros estão fazendo piadas de “água quente”, sem mencionar as piadas de ‘escritório’ (DECLARO FALÊNCIA).

Há também um boato que alguns estão ressurgindo em meio a essas notícias – ou seja, o fato de que o recente camarão sem fim da Red Lobster prejudicou bastante seus resultados financeiros … apenas para eles mudarem para a lagosta sem fim depois de relatarem uma perda operacional de US $ 12,5 milhões em ‘ 23º quarto do jogo.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Mesmo antes do golpe de US$ 12 milhões… Red Lobster estava sangrando dinheiro, com relatórios dizendo que eles haviam sofrido uma perda de US$ 19 milhões durante os primeiros 9 meses de 23… atribuída à pandemia, entre outras questões. Alguns proprietários minoritários do negócio também começaram a abandonar o barco.

Houve outros problemas financeiros relatados sobre eles – e agora, parece que eles galinhas as lagostas voltaram para o poleiro… ou assim parece.