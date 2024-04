Red Sox derrota os Cubs por 17 a 0 em uma derrota histórica enquanto quebra o recorde da franquia

TO Boston Red Sox derrotou o Chicago Cubs no sábado em um jogo emocionante que terminou 17-0 depois que Ceddanne Rafaela mostrou por que o Red Sox pagou uma extensão de contrato de US$ 50 milhões para permanecer na franquia.

Paciência, é isso que os Red Sox têm pregado para que as pessoas se exercitem no que diz respeito ao bastão de Ceddanne Rafaela, o novato, conhecido por sua defesa de alto nível no campo central e no shortstop, provou no sábado que vale a pena esperar por seu ataque. Ele esteve presente durante toda a competição, na qual os Red Sox derrotaram os Cubs por 17 a 0, diante de uma multidão lotada de 35.169 pessoas no Fenway Park.

Rafaela encerrou uma noite perfeita para uma novata

Rafaela, que começou o dia com uma média de 0,156, destacou seu grande jogo (4 de 4, sete RBIs) com um home run de duas corridas contra o Monstro Verde que estendeu 411 pés projetados pelo Statcast para uma velocidade de saída de 105,4 mph no sétimo turno.

O rebatedor destro de Curaçao também estava no meio da recuperação de seis corridas de seu time no final da quinta, quando acertou uma dobradinha de três corridas na base do Monstro Verde.

Rafaela roubou a terceira base enquanto a multidão o aplaudiu de pé

No início do jogo, Rafaela conectou em single a 106,5 mph contra a parede. E quando o jogo ainda estava acirrado no quarto, ele fez um belo golpe situacional ao acertar um voo de sacrifício para o campo direito que deu ao Boston uma vantagem de 3-0.

Rafaela produziu bolas fortes (velocidade de saída de 95 mph ou mais) em todas as cinco aparições na placa. Enquanto isso, o Red Sox mostraram sua fé em Rafaela no início deste mês, quando assinaram com ele uma extensão de contrato de oito anos no valor de US$ 50 milhões e parece que eles fizeram o escolha certa.