Resultados da WrestleMania 40: atualizações ao vivo do dia 1 e do dia 2

MMA Fighting tem resultados da WrestleMania 40 e mais no Lincoln Financial Field neste fim de semana na Filadélfia.

Roman Reigns e Cody Rhodes serão os âncoras de ambos os eventos principais do evento de dois dias. Reigns se juntará a The Rock no sábado em uma luta de duplas contra Rhodes e Seth Rollins. Então, Reigns e Rhodes se enfrentarão pelo WWE Universal Championship no domingo à noite.

Confira os resultados da WrestleMania 40 abaixo. Faça previsões no pool gratuito do DraftKings.

Dia 1 (Pavão às 19h horário do leste dos EUA)

The Rock e Roman Reigns vs. Cody Rhodes e Seth Rollins

Campeonato Intercontinental: Gunther (c) x Sami Zayn

Six Pack Ladder Tag Team Championship: The Judgment Day (c) vs.

Jey Uso x Jimmy Uso

Rey Mysterio e Dragon Lee x Dominik Mysterio e Santos Escobar

Jade Cargill e Bianca Belair e Naomi vs.

Campeonato Mundial Feminino: Rhea Ripley derrotou. Becky Lynch

Dia 2 (Pavão às 19h horário do leste dos EUA)

Campeonato Universal da WWE: Roman Reigns (c) vs.

Campeonato Mundial de Pesos Pesados: Seth Rollins (c) vs.

Campeonato Feminino: Iyo Sky (c) vs.

Campeonato dos Estados Unidos: Logan Paul (c) x Randy Orton x Kevin Owens

Philadelphia Street Fight: Bobby Lashley e The Street Profits vs. O Testamento Final

LA Knight x AJ Styles