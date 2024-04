Robin Thicke se apresenta em casamento luxuoso na base das pirâmides do Egito

Pode não estar claro como as pirâmides foram construídas, mas se elas estão em ruínas, certamente sabemos por quê… porque Robin Thicke o desempenho de no Egito pode tê-los derrubado!

O cantor e compositor fez um show de casamento na base das maravilhas arquitetônicas na noite de sexta-feira no Casamento de Ankur Jain dar Erika Hammond – alguns magnatas que fizeram de tudo para sua grande noite.

Uma das muitas surpresas emocionantes… Thicke parou para cantar algumas músicas – incluindo a icônica canção de amor “Just the Two of Us” e cara, o cara parece fantástico.