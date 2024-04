Ronda Rousey critica Joe Rogan, mídia do MMA, por se voltar contra ela: ‘Eles são um bando de idiotas’

Ronda Rousey não espera nenhuma notícia brilhante da mídia do MMA tão cedo.

A ex-estrela do UFC voltou às manchetes recentemente ao promover sua autobiografia lançada recentemente, Nossa luta. Em várias entrevistas, Rousey falou sobre os problemas de concussão que não só contribuíram para sua infame derrota para Holly Holm no UFC 193, mas também levaram ao fim de sua carreira de lutadora.

Rousey sofreu duas derrotas brutais nas duas últimas lutas do UFC, o que gerou muitas críticas dos fãs e da mídia, algo que ela não esqueceu.

“Foi realmente decepcionante ver o quão felizes todos se voltaram contra mim e como pessoas como Joe Rogan, que choravam no ringue pela honra de poder encerrar minhas lutas, pessoas que eu considerava amigos na mídia tão rapidamente se voltaram contra mim, ”Rosey disse em O Projeto Chris Cuomo. “Eu também sou grato por isso, de certa forma, porque me forçou a separar a percepção que as outras pessoas têm de mim da minha própria percepção de mim mesmo, que eu percebi que realmente se tornou interligada quando você tem aquela demonstração de amor e apoio das pessoas, é como se você estivesse sendo bombardeado pelo amor pelo mundo. ‘Como faço para continuar com isso?’ Isso estava me empurrando para um estilo de vida que eu achava que era para impressionar todo mundo, como se eu estivesse agradando todo mundo e fazendo coisas que eu achava que outras pessoas achariam legais, mas que eu realmente não gostava.

“Eu não gosto de ser famoso pelos paparazzi. Eu odeio isso. Não quero chegar a esse nível de fama, onde não posso ter uma vida normal. Eu estava seguindo esse tipo de estilo de vida porque sentia que era isso que deveria fazer. Passar por isso realmente me forçou a ver que isso não é amor verdadeiro. Isto é falso. Eles não me conhecem de verdade, não me amam de verdade, não me odeiam de verdade, isso é um reflexo deles mesmos, do que estão passando e do que represento para eles.”

Rousey se tornou uma grande atração de bilheteria do UFC durante seu tempo na promoção de 2013 a 2016, passando para o público mainstream enquanto entregava destaque após destaque dentro do octógono. Ela defendeu com sucesso o título do peso galo seis vezes consecutivas, com apenas uma dessas defesas demorando mais de um round.

Porém, depois que Rousey perdeu para Holm, o declínio veio rapidamente. Ela lutaria mais uma vez antes de se separar do UFC e eventualmente entrar no mundo do wrestling profissional com a WWE. Seu tempo na WWE apresentou alguns momentos magníficos, incluindo se tornar a primeira mulher a ser a atração principal da WrestleMania, mas Rousey criticou como sua carreira na empresa terminou em 2023.

Agora que ela confessou seus ferimentos, Rousey espera que os críticos revisem suas opiniões sobre sua história?

“A mídia do MMA me odeia, tudo bem”, disse Rousey rindo. “Nem uma única pessoa me ligou ou algo parecido. Todos eles simplesmente se dobraram e disseram que estou dando desculpas ou mentindo ou exagerando nas coisas, ou não dando crédito a quem é devido. Não, eu não tenho. Estarei esperando por essa ligação para sempre.”

“Não estou esperando por isso e entendo que eles são um bando de idiotas”, disse Rousey quando questionada se entendia de onde vêm as críticas. “Isso é o que eu entendo. Eu entendo, ‘Foda-se’. Pelo menos prefiro não ter essas amizades falsas em minha vida. Prefiro que essas pessoas se exponham e não me deixe aberto a elas. Prefiro me livrar de todos esses relacionamentos falsos e superficiais do que mantê-los por perto.”