Ryan Garca posta fotos dele chorando após a vitória contra Haney: ‘Não meme’

Ryan Garca está sob os holofotes há algum tempo, não exatamente por suas proezas como boxeador, mas por seu social discursos da mídia e comportamento caótico. No entanto, ele de alguma forma ainda conseguiu, como o mexicano-americano venceu Devin Haney no fim de semana passado e respeitou seu nome após uma exibição formidável.

‘Bebi todos os dias e ainda ganhei’ – Garcia após vitória impressionante sobre HaneyLAPRESSE

No entanto, mesmo em meio à vitória contra Haney, a jornada emocionante de Garça ficou evidente. Ele compartilhou oem sua conta no Twitter/X algumas fotos comoventes dele derramando lágrimas após a brigat, uma expressão crua da montanha-russa emocional que ele viveu nas semanas que antecederam sua luta contra Devin Haney.

RYan Garca vem passando por graves colapsos emocionais nas últimas semanas e meses após o divórcio de sua esposa, Andrea Celina, no início deste ano.

Ele fez declarações preocupantes, como alegar ter sido estuprado, ameaçar cometer suicídio e endossar teorias da conspiração, com muitos na indústria preocupados com sua saúde mental e bem-estar. Além disso, seu relacionamento incomum com a pornstar Savannah Bond levantou sobrancelhas.

Oscar De La Hoya acha que Garca enganou Haney com suas travessuras

O promotor de Ryan Garcia, Oscar De La Hoya, acredita que conseguiu enganar a todos com seu comportamento de trollagem, principalmente Devin Haney, e até sugeriu que isso fazia seu oponente lutar de forma mais agressiva.

De La Hoya apoiou a afirmação de Garcia de que seu comportamento errático foi uma atuação para fazer as pessoas o subestimarem e acredita que ele venceu os jogos mentais contra seu compatriota americano.

“Acho que Ryan enganou todo mundo. Ele sabia que estava pronto, sabia que estava enganando todo mundo, mas realmente funcionou”, disse o chefe da Golden Boy Promotions ao FightHype.

“O plano de jogo dele funcionou fora do ringue porque os números seriam enormes, mas dentro do ringue ele entrou na cabeça de Devin.

“Ele fez Devin sentir que precisava nocauteá-lo. Ele estava com raiva dentro do ringue e Devin Haney geralmente luta com calma e controle. Desta vez ele simplesmente perdeu a compostura e Ryan aproveitou.”