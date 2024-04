Ryan Garcia faz uma previsão surpreendente sobre o futuro do boxe de Devin Haney

euem abril passado, Ryan Garcia e Gervonta Davis se enfrentaram em um confronto leve em Arena T-Mobile, um dos eventos de boxe mais esperados dos últimos anos. As duas estrelas invictas se encontraram em Las Vegas para esta luta sem título, com Davis tratativa García a primeira derrota de sua carreira por nocaute no sétimo round.

Avancemos um ano e o cenário mudou. A surpreendente vitória de Garcia sobre Devin Haney no sábado o confirmou como um dos melhores boxeadores do esporte – e ele aproveitou a oportunidade para exigir uma revanche com Davis enquanto reacende sua rivalidade fora do ringue com o Título leve WBA suporte.

A namorada de Ryan Garcia imperturbável enquanto ele tenta impressionar com uma série de flexões

Garcia renova rivalidade com Davis e diz que Haney pode vencê-lo

Em uma recente aparição em um podcast, Garcia fez a surpreendente afirmação de que o boxeador campeão Haney é bom o suficiente para derrubar Tanque Davis caso o par se encontre. Seria uma surpresa impressionante, se isso acontecesse… Davis tem um recorde perfeito de 29-0 em sua carreira, com 27 vitórias por nocaute..

“O boxe é um esporte selvagem”, disse Garcia no Podcast PBD. “Haney o vence apenas em puro volume. Ele só sabe como usar bem seu alcance.”

Garcia também questionou se sua derrota para Davis tem algum mérito devido à vitória sobre Haney. O jogador de 25 anos afirmou que estava “fraco” enquanto lutava Davis em Las Vegase ele até disse ele iria “vencer Gervonta pior” do que derrotou Haney – a quem ele superou por decisão da maioria após uma luta de 12 assaltos.

Garcia quer outra chance contra Davis, no peso catch de 144 libras – mas Tanque expressou confiança de que pode nocautear Garcia novamente. Em postagens excluídas em X (anteriormente Twitter), Davis disse “é melhor Ryan se aposentar agora, ele vai se machucar gravemente”. Parece improvável que Garcia, cheio de confiança depois de derrotar Haney no Brooklynatenderá a este aviso.