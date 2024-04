Ryan Garcia lança nova ameaça contra Errol Spence: Quero bater em você

Ryan Garcia está aproveitando sua retumbante vitória sobre Devin Haney procurar novas lutas e um de seus alvos é Errol Spence Jr, embora neste caso os motivos não sejam meramente desportivos.

Nesse caso o lutador mexicano-americano defende seu treinador Derrick Jamesque apresentou um processo contra o próprio Spence.

A namorada de Ryan Garcia imperturbável enquanto ele tenta impressionar com uma série de flexões

O processo é produto do rompimento entre Spence e seu então treinador, Jamesapós a contundente derrota para Terence Crawford em julho de 2023. Após o nocaute espetacular, Spence separou-se do treinador, com quem trabalhava ininterruptamente desde os Jogos Olímpicos de Londres 2012.

No entanto, as condições em que ocorreu a separação não deixou James satisfeito e ele então processou por ‘pelo menos US$ 5 milhões’ por danos em suposta fraude e quebra de contrato. No entanto, Spence também apresentou um pedido reconvencional na tentativa de anular esta reclamação.

No entanto, García deu um soco, ressaltando que seu treinador não está sozinho: “Spence tem problemas com meu treinador. Venha me ver. Se você quiser processá-lo, quero bater em você. Esses são os fatos, vou nocautear Errol , agradável.”

Ele justificou a denúncia apresentada por Jame porque “descobriu Quebra de contrato de Spencepráticas comerciais fraudulentas e declarações falsas”, após a briga com Crawford.

Ele detalhou que Derrick Jamess recebeu inicialmente US$ 350.000 por seus serviços após a perda, o equivalente a 10% do Bolsa mínima garantida de Spence de US$ 2,5 milhões (mais um bônus de US$ 100 mil), mas exige 10% de sua bolsa total, estimada em US$ 25 milhões.

O advogado de James, Adraon D. Greeneafirma que em uma mensagem de texto, Spence detalhado: “Qual é o número [owed]? US$ 2,15 milhões? Já que eu te paguei US$ 350 mil?” em referência ao acordo financeiro entre a dupla para essa luta.

Spence ainda não fez nenhum comentário completo sobre o assunto, nem anunciou quando será sua próxima luta, nem contra quem.

Garcia x Spence em um futuro próximo?

No entanto, uma briga entre Garcia e Spence poderia ser uma manchete, depois que ele anunciou que deixaria de pesar 140 libras, após sua tentativa fracassada na balança de conquistar o cinturão dos superleves do WBC. A partir do fim de semana, García anunciou que deixará esse peso e que, com o peso certo, poderá enfrentar qualquer desafio.

Enquanto isso, parece que o resultado positivo contra Haney estreitou o vínculo com Jamespelo menos no médio prazo, já que recebe uma infinidade de opções, incluindo uma possível revanche contra Gervonta Davisque conquistou a invencibilidade com um nocaute retumbante em abril de 2023.