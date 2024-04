Ryan Garcia: quais são os escândalos que marcaram sua carreira?

Adepois de uma ausência de mais de um ano e após a primeira derrota de sua carreira até então invicta, Ryan Garcia está retornando ao ringue neste sábado para sua luta inaugural no campeonato mundial, competindo pelo título superleve WBC detido por Devin Haney.

Apelidado “King Ry”, Garcia busca redenção e validação, com o objetivo de se provar entre a elite do boxe após um revés na luta anterior, onde foi nocauteado por Gervonta Davis.

A proposta de Ryan Garcia à modelo da Playboy Savannah Bond recebe uma reação preocupante

Apesar de suas aspirações, Ryan encontrou inúmeros desafios fora do ringue que impediram seu desenvolvimento e acesso à fama no mundo do boxe. Alguns destes desafios transformaram-se em escândalos que levantaram preocupações sobre o seu bem-estar emocional.

Na verdade, García reconheceu abertamente que enfrentava lutas emocionais, incluindo depressão severa que o manteve fora de competição por 15 meses. Além disso, sua separação do treinador Eddie Reynosoatribuído a A aparente falta de compromisso de Reynoso, complicou ainda mais sua jornada.

As declarações públicas de Garcia, incluindo comentários sobre se sentir “morto” e ter a “garganta cortada”, despertaram atenção e especulações.

Enquanto ele volta aos holofotes para esta luta significativa pelo campeonato, García pretende não só recuperar a sua posição, mas também responder às dúvidas e ao escrutínio que rodeiam a sua vida pessoal e profissional. A luta representa mais do que apenas uma chance pelo título; é uma oportunidade para García para enfrentar seus desafios de frente e provar seu valor no mundo do boxe.

Ryan Garcia revela que foi abusado sexualmente quando tinha dois anos

No final de março, o boxeador de 25 anos revelou que foi estuprado quando tinha apenas dois anos. Isto causou-lhe graves problemas emocionais e durante algum tempo ele chegou a considerar o suicídio como uma forma de sair da sua dor, pois foi submetido a pensamentos muito sombrios em sua vida.

A revelação veio na quarta-feira, 6 de março, quando ele postou mensagens explicando que ele foi estuprado por um membro da família quando era criança.

“Fui estuprada quando tinha 2 anos, como você agiria, por um familiar, como você se sentiria, como você agiria?” ele postou.

“Fui estuprada quando tinha dois anos e tenho provas. Vi a pior merda da minha vida. Estou cansado de ficar quieto. O que você faria se eles te segurassem e fizessem você assistir?

“Sim, estou perdendo o controle. A merda que vi me machuca por causa das crianças. O tráfico humano é o maior comércio do mundo. E estou sofrendo por eles e sou o louco. Ninguém está fazendo nada, eles me seguraram e me fizeram assistir. Eles realmente me imploraram para participar e eu disse… foda-se eles!