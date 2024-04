Ryan Garcia usará coroa gelada na luta Devin Haney, mais de 15.000 diamantes!

Ryan Garcia fará jus ao seu apelido de King Ry no sábado à noite em Nova York … porque o astro do boxe encomendou uma coroa gelada insana – com mais de 15.000 diamantes – que ele planeja usar enquanto caminha para o ringue!

TMZ Esportes aprendeu joalheiro celebridade O campeão do gelo é o homem por trás da peça real… fazendo a coroa para a tão esperada luta de boxe de Garcia com o rival Devin Haney no sábado à noite no Barclay’s no Brooklyn.

“Ele disse ‘vamos criar algo onde o campeão mundial do boxe e o campeão mundial da joalheria se conectem e façam algo único’”, disse Ice Champ. “Criamos uma coroa única.”



A coroa é uma obra-prima… Ice Champ nos diz que ela vem com mais de 15 mil diamantes de claridade VVS e 27 pedras de topázio azul-celeste, que, segundo nos disseram, combinarão com seu equipamento de combate.

A coroa também contém 1 quilo de ouro.

O novo bling – que Champ diz que levou mais de 10 dias para ser feito – vem com um baú de couro feito à mão forrado com veludo luxuoso… e Garcia o receberá bem a tempo para sua luta no WBC contra Haney por 31-0.

“Esta peça tem um valor avaliado próximo de um milhão de dólares”, disse Ice Champ, “mas o custo seria de meio milhão de dólares”.

“Esta peça icônica para o campeão… isso é história. As pessoas vão falar sobre isso por muitos e muitos anos.”

A luta já era imperdível, mas ganhou ainda mais publicidade quando as coisas ficaram físicas durante um evento de mídia esta semana, com Haney empurrando Garcia no topo do Empire State Building.



Pai e treinador de Haney, Contanos contou que essa briga é pessoal e que seu filho quer dar um machucando gravemente é Ryan.