Ryan Gosling e elenco de ‘SNL’ quebram personagem repetidamente

Ryan apresentou ‘SNL’ pela terceira vez no sábado… e assim como em suas visitas anteriores, ele lutou para manter a compostura durante a maioria dos esquetes – para deleite do público.

O frio aberto reúne Gosling com Kate McKinnon para a terceira parte de sua infame esquete “Contatos Imediatos”… onde o ator de “Barbie” não pôde deixar de rir enquanto Kate demonstrava como “alienígenas” observaram as partes íntimas do personagem de Ryan durante seu suposto sequestro.