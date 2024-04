Shaq: Vitor Belfort nocauteou pessoa ‘falando maluca’ em bar

Shaquille O’Neal tem que agradecer a Vitor Belfort pelo caso de amor de sua vida com o MMA.

Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos e uma das maiores personalidades da mídia do planeta, Shaq, também é um grande fã de MMA. “O Grande Aristóteles” começou a treinar jiu-jitsu e kickboxing brasileiro em 2000 e participa regularmente de eventos do UFC. Sua paixão pelo esporte fez com que O’Neal se tornasse um personagem desbloqueável em UFC Indiscutível 2010, e aparentemente tudo começou graças a um encontro casual com Belfort.

“Estamos no campo de treinamento no Havaí, e eu estou andando pela rua, e um filho da puta me agarra, e ele é forte pra caralho”, disse O’Neal no Libra 4 libras com Kamaru Usman e Henrique Cejudo podcast. “Estou pensando: ‘Oh, merda, está prestes a cair’. E eu me viro e a gente se alinha, e o Vitor Belfort fica assim [raises hands] ‘Não, não, não, cara! Sou fã seu. Acho que foi o UFC 1. Conversa de verdade. O filho da puta simplesmente me agarra, então estou me preparando para responder: ‘Não, não, não! Sou apenas um fã! e ele me deu ingressos para sua luta. E ele bateu em um cara que estava de macacão. …

“O filho da puta me agarrou no meio da rua. Então, na minha cabeça, estou prestes a acabar com ele, porque ele é pequeno. Mas ele era legal. ‘Não não não. Meu amigo, meu amigo. Eu luto no UFC. Nós temos uma briga. ‘Filho da puta, que horas?’ Não tínhamos nada para fazer. Ele venceu um cara de 2,10 metros de macacão, e eu nunca tinha visto um esporte assim. Então, sou fã desde então.”

Shaq se enganou porque Belfort não competiu no UFC 1, mas a luta em questão foi a primeira disputa profissional de Belfort: um nocaute de 12 segundos sobre Jon Hess no SuperBrawl 2 em 1996. Naquela época o UFC havia realizado apenas 11 eventos e o moderno O esporte do MMA ainda estava em seus estágios iniciais, tornando Shaq um dos primeiros fãs dele. E desse fandom, O’Neal diz que manteve amizade com o homem que o apresentou ao esporte, até contando uma história sobre como Belfort certa vez colocou suas habilidades no MMA em uso para Shaq.

“Ele nocauteou alguém uma vez”, disse O’Neal. “O cara estava falando maluco e o Vitor apareceu do nada, BING BING. Estou olhando para o cara no chão e penso: ‘Vitor, vai.’ ‘Nenhum homem! Duh, duh, duh. ‘Filho da puta, saia daqui! Ir. Eu entendi.’ Então os policiais vêm [shrugs]. Sim.”

Belfort viria a ser ex-campeão dos meio-pesados ​​​​do UFC e um dos lutadores mais populares da história do MMA. Enquanto isso, O’Neal a certa altura quis tentar sua sorte na jaula, mas nunca o fez. Em vez disso, Shaq permaneceu focado em sua carreira no basquete e, em seguida, em seus outros empreendimentos comerciais, e atualmente atua como presidente de basquete da Reebok.