Tom Brady toma sua decisão de não se aposentar novamente após o Draft da NFL

Tom Brady já fez isso uma vez – e muitos se perguntam por que ele não poderia simplesmente fazer isso de novo. Brady flertou abertamente com uma segunda retirada da aposentadoria do NFL nas últimas semanas, mas um novo relatório após o draft de 2024 lança dúvidas se o lendário quarterback realmente jogará novamente na próxima temporada.

Brady está frustrado com o lento processo de aquisição de uma participação acionária na Invasores de Las Vegas – que não agiu agressivamente para selecionar um quarterback no draft deste ano. Mas o homem de 46 anos, que em breve começará um lucrativo trabalho de radiodifusão com RAPOSAnão se espera que seja o Invasores‘salvador caso acabem precisando de uma mercadoria comprovada no centro do cruel AFC Oeste.

Trailer oficial do assado de Tom Brady Netflix: O maior assado de todos os tempos

Insider: Brady precisa de preparação completa na entressafra

De acordo com a ESPN Dan Graziano, Brady “provavelmente não” buscará um segundo retorno na NFL nesta década – pelo menos, não agora. Brady não está se preparando para esta entressafra como se fosse retornar ao futebol profissional, e Graciano acredita que este é o indicador mais forte de que o sete vezes Super Bowl o vencedor desta vez está mais sério sobre sua aposentadoria – mesmo que os Raiders precisem de outro sinalizador.

Inicialmente, Brady se aposentou após a temporada de 2021 da NFL antes de optar por retornar em 2022 e desistir após que campanha. Desde então, Brady estabeleceu laços estreitos com o proprietário dos Raiders Marcos Davis e assisti o time selecionar o tight end Brock Bowers – considerada uma das principais armas ofensivas do draft – em 13º lugar geral na noite de quinta-feira. Las Vegas está pronto para entrar na temporada de 2024 com o veterano Gardner Minshew e ex-escolha da quarta rodada Aidan O’Connell como suas opções como zagueiro, que muitos consideram insuficientes em uma divisão com Patrick Mahomes e Justin Herbert.

No entanto, Graziano especulou que Brady poderia ser atraído para um retorno no meio da temporada se os Raiders realmente tivessem dificuldades no treinador Antonio Pierceprimeira temporada completa. E esse retorno só aconteceria em Las Vegas. Os ex-times de Brady, o Bucaneiros de Tampa Bay e a Patriotas da Nova Inglaterraderam início a novas eras – Baía de Tampa resignado Baker Mayfield a um contrato de três anos nesta primavera, enquanto Nova Inglaterra selecionado Drake Maye com a terceira escolha geral no draft deste ano.

Resta saber se os Raiders lamentam sua incapacidade de negociar Bo Nix ou Michael Penixpois parece claro que Brady não está pensando seriamente em colocar as chuteiras de volta em 2024 e aumentar seus recordes da NFL para touchdowns, jardas de passe e jogos disputados por um não chutador.