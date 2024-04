Travis Kelce maravilhado com o talento de Taylor Swift, ele adora o novo álbum dela

Tó Chefes de Kansas City fãs em todo o país, Travis Kelce é o jogador favorito deles, mas para ele, a namorada Taylor Swift é o número um. Muitas vezes vemos o casal junto, seja ela no estádio onde ele está tocando ou em um show onde ela está se apresentando com ele nos bastidores.

O apoio que eles têm um pelo outro é notável e tem escalado constantemente para um novo nível, desta vez não foi diferente. Rápido lançou seu novo álbum recorde na última sexta-feira e relatos indicam que ela tocou tudo para o Super Bowl vencendo o tight end e ele adorou.

“O Departamento de Poetas Torturados”, é o nome do novo rótulo que Kelce está constantemente ouvindo. “Ele está sempre maravilhado com ela”, uma fonte disse Revista Pessoas na quarta-feira.

O que podemos esperar de Taylor Swift em seu novo álbum

O álbum tem músicas sobre amor e desgosto e o Chefes jogador “adora tudo o que ouviu” uma fonte relatou. O Correio Diário disse que suas músicas favoritas eram “Baixo Ruim” e “LOML”

O álbum duplo tem uma faixa que faz muitas referências a Taylor Swift relacionamento com Travis Kelce. Em “A Alquimia” você pode ouvir palavras como touchdown, times, aquecimento de bancos, sequências de vitórias, troféus e muito mais.

Há uma parte específica da letra onde é detalhado um momento vivido pelo casal. Depois Kelce e a Chefes ganhou o Super Bowl em fevereiro, algumas frases reconhecem quando ambos se veem pela primeira vez após o término do jogo com uma descrição do que aconteceu em campo.

“Tire a camisa e seus amigos levantem você sobre suas cabeças / Cerveja grudada no chão, vivas cantadas porque eles disseram,” Taylor canta. “Não havia chance de tentar ser o maior da liga / Cadê o troféu? Ele simplesmente veio correndo até mim”, continua a música. Se isso não é amor, então o que é?