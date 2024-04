UFC 304 anunciado para Manchester neste verão

O UFC anunciou oficialmente sua quinta viagem a Manchester, na Inglaterra, e acontecerá na arena Co-op Live no dia 27 de julho.

A promoção ainda não anunciou a luta principal do UFC 304, mas o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall disse recentemente que defenderá seu cinturão naquele show pay-per-view.

Leon Edwards, de Birmingham, também pode colocar seu título meio-médio do UFC em jogo no card.

O UFC 304 será a primeira visita ao octógono de Manchester desde que Michael Bisping vingou a derrota para Dan Henderson para defender seu título dos médios na luta principal do UFC 204 em 2016 para uma multidão de 16 mil fãs.

As preliminares começarão às 23h BST (18h ET nos EUA), seguidas pelo card principal que vai ao ar às 3h BST (22h ET nos EUA, horário tradicional de início de um pay-per-view do UFC).

Três outros shows do UFC foram realizados em Manchester anteriormente, mas apenas um foi ao ar em pay-per-view, com Gabriel Gonzaga marcando uma grande reviravolta contra Mirko Cro Cop na luta principal do UFC 70. UFC 105, embora seja um card numerado, foi ao ar em tape-delay em Spike em 2009, e Lyoto Machida parou Mark Munoz no evento principal do Fight Night em 2013.