UFC anuncia diversas lutas para próximo card em St. Louis no dia 11 de maio

O UFC retorna a St. Louis no dia 11 de maio com card encabeçado pelos pesos pesados ​​Derrick Lewis e Rodrigo Nascimento, mas diversas outras lutas também foram anunciadas.

A co-luta principal do card acontece na categoria meio-pesado, com Alonzo Menifield enfrentando Carlos Ulberg. A luta foi originalmente marcada para o recente card do UFC Atlantic City, mas agora eles se enfrentarão em St. Louis, em maio.

Também no card, Terrance McKinney retorna à ação contra Esteban Ribovics no peso leve. McKinney entra na luta com nocautes consecutivos, enquanto Ribovics busca construir um recorde de 1-1 no início de sua carreira no UFC.

Lutador final a veterana Tecia Torres – agora com nome de casada Tecia Pennington – compete pela primeira vez desde 2022, quando enfrenta Tabatha Ricci no peso palha.

No peso pena, Alex Caceres volta para enfrentar Sean Woodson no card, enquanto Chase Hooper enfrenta Viacheslav Borshchev no peso galo.

O elogiado peso pesado Robelis Despaigne faz sua segunda aparição no UFC com uma luta contra Waldo Cortes Acosta.

Billy Goff enfrenta Trey Walters e Jared Gooden enfrenta Kevin Jousset em duas lutas de meio-médio adicionadas ao card. Charles Johnson enfrenta Jake Hadley e JJ Aldrich enfrenta Veronica Hardy em lutas de peso mosca que também acontecem em St.

Espera-se que mais lutas sejam adicionadas nas próximas semanas, com o card sendo transmitido ao vivo na ESPN, com o card principal começando às 19h ET e as preliminares começando às 16h ET.