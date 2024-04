Valor do negócio de Caitlin Clark com a Nike: quanto ela ganhará em comparação com LeBron James ou Michael Jordan?

Nike está supostamente prestes a fechar um lucrativo acordo de patrocínio com Febre Indiana ascendente Caitlin Clark, estrela da WNBA. Fontes sugerem que o acordo poderia atingir potencialmente oito dígitos, marcando um marco significativo na Clarkcarreira e sinalização Investimento da Nike em seu futuro.

Incluído no acordo está a provisão para um sapato exclusivo, um testemunho de Clarko impacto dentro e fora da quadra desde que foi selecionado como a escolha geral nº 1 no draft de 2024 da WNBA. Conforme relatado pelo The Athletic’s Shams Charania, Mike Vorkunov e Ben Pickmanas duas partes estão perto de chegar a um acordo.

Caitlin Clark é aplaudida de pé ao ser oficialmente recebida no Indiana Fever da WNBA

O negócio é relatado como valendo a pena uma soma de oito dígitos.

ClarkA jornada de até este ponto foi notável. Em outubro de 2022, ela estava entre os atletas universitários selecionados que assinaram acordos NIL (Nome, Imagem, Semelhança) inovadores com a Nike. Com seu mandato universitário atrás dela, a guarda de 6’0″ teve a oportunidade de explorar vários negócios de tênis, com Under Armour e Adidas também disputando seu endosso.

Um grande negócio para Clark

A magnitude do negócio não deveria ser uma surpresa, considerando Clarka imensa popularidade da Nike e o histórico de investimento da Nike em novatos promissores. Traçando paralelos com ícones do basquete como LeBron James e Michael Jordanque garantiu acordos surpreendentes ao entrar na NBA, demonstra o valor atribuído aos jovens talentos com imenso potencial.

James assinou um contrato de US$ 90 milhões ao entrar na NBA em 2003, enquanto Michael Jordan ganhou cerca de US$ 150 milhões com sua parceria com a Nike em 2022, provavelmente totalizando pelo menos US$ 1,5 bilhão desde 1986.

ClarkO legado de na Universidade de Iowa fala por si. Como maior artilheira de todos os tempos na história da Divisão I e duas vezes melhor jogadora nacional do ano, ela solidificou seu status como uma das jogadoras mais talentosas de sua geração.