YNW Melly reage às letras de Kendrick Lamar sobre ele em ‘Euphoria’ Drake Diss

YNW Melly foi sustentado como uma piada em Kendrick Lamar a agora viral “Euphoria” Drake faixa diss, que a estrela do rap encarcerada considera um elogio indireto.

No meio da faixa, Kendrick faz referência ao rapper de “Murder on My Mind” e seu contínuo caso de duplo homicídio … onde ele é acusado de matar seus dois amigos Chris “YNW Juvy” Thomas dar Anthony “YNW Sakchaser” Williams.