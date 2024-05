Dez Bryant defende Ryan Garcia contra acusações de doping, atribui tudo a uma conspiração

Ryan Garcia alegado positivo para drogas para melhorar o desempenho (PEDs) provocou reações em todos os níveis do esporte nos Estados Unidos. Um dos mais inesperados e controversos é o do antigo Dallas Cowboys jogador Dez Bryantque atribuiu tudo a uma conspiração.

De acordo com várias fontes, García teria testado positivo para o uso de Osterina, um medicamento que promove o crescimento da massa muscular. Apesar das informações, o Agência Voluntária Antidopagem (VADA), encarregado de testar o boxeador após sua luta com Devin Haneynão comentou o assunto.

O boxeador californiano, por sua vez, já veio a público desmentir a informação por meio de um vídeo e de uma série de postagens em sua conta no X, antigo Twitter. Da mesma maneira, Haney já se manifestou sobre o assunto, dizendo que seu rival desrespeitou o boxe e a torcida.

Bryantpor sua vez, comparou as acusações contra García sobre o que aconteceu com o boxeador Alycia Baumgardner ano passado. O ex-receptor deu a entender que tudo seria uma conspiração.

Teoria de Bryant

Em uma mensagem em X, Bryant observado, “Você sabe o que é loucura. @alyciambaum é acusada de traição após o maior momento de sua carreira. @RyanGarcia é acusado de trapacear após o maior momento de sua carreira.”

“Duas vozes poderosas em suas respectivas maneiras” disse o ex NFL estrela, “Muita besteira acontece sempre que o poder parece que não tem controle. Não é nenhuma coincidência. Jogo sujo.”

Numa mensagem posterior, Bryant reivindicado, “Sempre fiquei longe das besteiras porque os melhores nunca vencem e isso é motivado politicamente”, cimentando sua teoria da conspiração.

Além disso, esclareceu que embora tenha defendido García contra as acusações, ele apoiou Haney para a luta do fim de semana passado. “Você não sabe se esse homem estava trapaceando. Ele é acusado e nada está confirmado. Haneypude testemunhá-lo no acampamento”,Bryant afirmado.