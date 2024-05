Emily Blunt é sincera e revela como é interagir com Taylor Swift na vida real

Ddurante sua entrevista em O show de Howard Stern, Emily Blunt compartilhou um momento emocionante envolvendo Taylor Swift e sua filha. Blunt contou como as palavras atenciosas de Swift fizeram seu filho se sentir especial, dizendo: “Ela é a mais legal. Ela foi tão legal com meus filhos. Minha filha mais velha tinha acabado de cortar todo o cabelo, o que a deixou muito constrangida. E Taylor Swift disse: ‘Deus, olhe para você, esse garoto legal beatnik dos anos 60, eu simplesmente amo o seu estilo.’ Eu simplesmente pensei que meu filho iria desmaiar. Foi a melhor coisa que alguém já fez por ele.”

Stern juntou-se a nós, enfatizando o significado de tal gentileza, afirmando: “É tão gentil que ela tenha feito isso. Não é bom quando alguém é legal com seu filho?” Blunt expressou sua gratidão, acrescentando: “Isso muda tudo. Isso me faz derreter.”

Emily Blunt ao apresentar Taylor Swift a seus filhos: “Ela é a mais legal. Hazel tinha acabado de cortar todo o cabelo e Taylor disse ‘Deus, olhe para você! Eu simplesmente amo o seu estilo!’ e pensei que ela fosse desmaiar. Foi a MELHOR coisa que alguém já fez pelo meu filho. Ela é muito legal! pic.twitter.com/gmKz84wpaI ? o melhor de Emily Blunt (@badpostblunt) 30 de abril de 2024

Histórias semelhantes da generosidade de Swift

A experiência de Blunt não é um incidente isolado. Outras celebridades também compartilharam encontros emocionantes envolvendo Taylor Swift e seus filhos. Stephen Colbert, relembrando a interação de sua filha com Swift, expressou admiração inabalável pela artista, dizendo: “Amarei Taylor Swift até o dia em que morrer”. Ele contou como Swift encheu sua filha de elogios, deixando uma impressão duradoura.

David Portoconhecido por seu papel em “Coisas estranhas”, contou um gesto surpresa de Swift para sua enteada. Ele compartilhou como Swift enviou uma carta manuscrita dirigida a ele e sua enteada, culminando em um momento emocionante durante uma das apresentações de Swift.

Alanis Morissette, durante uma entrevista com Howard Stern, refletiu sobre sua experiência de colaboração com Swift. Morissette notou a grande diferença em relação às suas experiências anteriores na indústria musical, destacando a natureza inclusiva e solidária de Swift.

Emily Blunt está grata por Taylor Swift ter ajudado a aumentar a confiança de seu filho mais velho: ‘Foi a melhor coisa que alguém fez pelo meu filho’ https://t.co/Egvoe0NO3C ? Entretenimento semanal (@EW) 1º de maio de 2024

O impacto de Swift na indústria musical

A capacidade de Taylor Swift de se conectar com as pessoas em um nível pessoal solidificou seu status como um ícone cultural. Como Morissette afirmou apropriadamente, Swift foi “construída para isso”, exemplificando resiliência e empatia em suas interações com fãs e colegas artistas.

Num cenário onde a gentileza muitas vezes causa o impacto mais significativo, a compaixão genuína de Swift continua a deixar uma impressão duradoura naqueles que ela encontra.