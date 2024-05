Filme de Ryan Gosling ‘The Fall Guy’ criticado por Johnny Depp, Amber Heard Joke

Ryan Gosling O novo filme de ação de está gerando polêmica… porque os fãs estão chateados com uma frase descartável no filme final – e é tudo sobre Johnny Deep dar Âmbar Ouvida .

No filme, Emily Blunt e estrela de “Ted Lasso” Hannah Waddingham – interpretando um diretor e produtor de cinema – supostamente entra no trailer de uma estrela totalmente destruída… quando Waddingham brinca: “É como se Amber e Johnny estivessem aqui.”

Aparentemente, essa é a extensão do comentário… mas as pessoas ainda estão chateadas com isso – basicamente, piadas sobre violência doméstica, em geral, não têm lugar no mundo do cinema/TV hoje.