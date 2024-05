Matt Brown critica promotores de boxe que se recusam a seguir o exemplo do UFC: ‘Eles ainda estão presos na década de 1990’

Quando Max Holloway apontou para o chão e convidou Justin Gaethje para derrubar nos segundos finais de sua luta no UFC 300, e finalmente produziu uma das finalizações mais impressionantes da história, o CEO do UFC, Dana White, fez uma escolha difícil.

O momento viral sem dúvida acabaria postado por milhares de usuários nas redes sociais, apesar do desejo do UFC de vender um pay-per-view de US$ 80. Em poucos minutos, o UFC decidiu postar o clipe em todos os seus canais – inclusive o do próprio White – junto com vários ângulos, reações dos lutadores e até um clipe em câmera lenta para manter o fervor.

O peso meio-médio do UFC Matt Brown acredita que esse é apenas um dos muitos exemplos de como a empresa que ele chama de lar nos últimos 16 anos continua a evoluir e abraçar o futuro, ao contrário do boxe, que ele sente que permanece atolado no passado.

“Essa foi a primeira coisa que me veio à mente – [UFC’s] mídia social”, disse Brown sobre o clipe de Holloway em O lutador contra o escritor. “Eles estão usando essa garota da Nina Drama, não sou nem um pouco fã, não gosto de assistir as coisas dela, mas entendo 1000 por cento por que eles fazem isso. Recebe cliques e ela é boa no que faz – sem ódio nem nada, simplesmente não é minha praia. Mas o UFC está abraçando totalmente conseguir mais cliques, mais visualizações, mais mídias sociais, e o boxe não faz essa merda nenhuma. Eles ainda estão presos na década de 1990.

“Poderíamos dizer que o boxe está fazendo isso porque está praticando boxe influenciador. Você sabe tão bem quanto eu que isso não é boxe. O boxe influenciador é seu próprio gênero. É separado do boxe real. Não é trazer fãs para o boxe. Ninguém descobriu Guillermo Rigondeaux por causa de Jake Paul. Não vai tão fundo.”

Parte do problema em torno do boxe é que muitas de suas maiores lutas ainda alcançam números de sucesso em vendas de ingressos e pay-per-view, mas esses eventos são poucos e distantes entre si. O mundo inteiro vai assistir Tyson Fury x Oleksandr Usyk, mas raramente alguém conhece ou se preocupa com os lutadores que competem na eliminatória do evento aleatório televisionado que pode acontecer uma semana ou mais depois, apresentando perspectivas promissoras.

Como essas cartas marcantes ainda ganham muito interesse, Brown não vê muito esforço por parte do boxe para consertar o que eles argumentariam que não está quebrado.

“O UFC está fazendo um ótimo trabalho ao abraçar isso”, disse Brown. “Você ama isso ou não, se você é mais tradicionalista – como se eu fosse naturalmente mais tradicionalista, e não sei se diria que é uma falha de caráter meu ou sou apenas um velho filho da puta * cker ou algo assim, mas sempre demoro para abraçar esse tipo de coisa nova e acho que estou no mesmo espectro desses caras do boxe. Eles são lentos para aceitar essa merda.”

Brown sabe que existem boxeadores que vão além do modelo promocional tradicional, mas ele não vê essa filosofia adotada o suficiente. Certamente não no nível do UFC, que Brown acha que faz uma grande diferença para os fãs que procuram lutadores para apoiar.

O veterano de 43 anos sentiu isso tremendamente durante sua carreira. Ele acumulou o maior número de nocautes na história dos meio-médios do UFC, mas os fãs ainda mencionam constantemente uma briga que ele teve. O ultimo lutador onde um de seus colegas de quarto pregou uma peça colocando suco de limão em seu tabaco de mascar.

“Ryan Garcia, ele foi um influenciador antes de se tornar famoso como boxeador”, disse Brown. “Ele tinha muitos seguidores nas redes sociais, então ele é um ótimo exemplo de alguém que já abraçou isso. Mas também, até mesmo os próprios boxeadores. A única coisa que acho que o UFC fez melhor do que qualquer organização esportiva na história é a forma como promoveu a personalidade dos lutadores.

“Essa é uma grande razão pela qual as pessoas ficam tão engajadas com o UFC e se apegam a certos lutadores. É porque eles ampliam quem você é como pessoa O ultimo lutador, as coisas dos bastidores, e eu sinto vontade de boxe e outros esportes, eles tentam fazer isso um pouco, mas não conseguem nem remotamente perto do que o UFC fez. Não vou dizer que sei necessariamente como fazer isso, mas alguém deveria se aprofundar no que o UFC está fazendo e como está fazendo.”

Brown sabe que há inegavelmente grandes estrelas no boxe, mas a quantidade de interesse geral é insignificante em comparação com o UFC em grande escala.

Em um mundo perfeito, Brown adoraria ver o boxe abraçar o modelo do UFC com mais frequência para construir estrelas, ganhar o interesse dos fãs e tornar o esporte mais acessível ao público das redes sociais, mas ele não tem certeza se isso acontecerá.

“As pessoas investem nas emoções mais do que em qualquer outra coisa”, disse Brown. “É por isso que Sean Strickland ficou tão famoso. Ele diz alguma merda que irrita as pessoas. Ou você o ama ou o odeia, na maior parte. É isso que funciona. Ele diz merdas que irritam algumas pessoas, merdas que outras pessoas adoram. Ele é apenas um exemplo. Há um milhão de pessoas assim. O interessante do UFC é que não importa qual seja a sua personalidade, eles a ampliam.

“Apenas uma estratégia de marketing brilhante. Poderíamos conversar o dia todo sobre pagamento de lutadores e coisas assim, mas não podemos negar o negócio brilhante que Dana [White] e a empresa construíram. Quando se trata apenas de negócios, números e estratégias de marketing, eles fizeram um trabalho tão bom quanto você poderia esperar de qualquer empresa. A questão toda é que o UFC sabe como construir uma estrela filho da puta.”

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras com versões apenas de áudio do podcast disponíveis em Podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotifye iHeartRadio