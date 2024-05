Meghan Markle diz que sente falta dos filhos no dia das mães durante viagem à Nigéria

Reproduzir conteúdo de vídeo



Meghan Markle estava fora de casa no Dia das Mães – encerrando sua viagem pela África com Príncipe Harry … mas com saudades dos filhos no feriado, porque ela disse isso.

O duque e a duquesa de Sussex passaram seu último dia na Nigéria no domingo em um evento na Casa do Governo do Estado de Lagos – e onde ela pegou o microfone em determinado momento e se dirigiu a uma multidão… agradecendo-lhes por receberem ela e Harry com abertura amável.

Ela também reconheceu o fato de não estar com os filhos – Archie e Lilibet – no feriado… mas depois disse que a Nigéria não era um mau consolo, chamando-a de pátria mãe.

Ela disse: “Estou muito, muito grata e muito humilde. E hoje é o Dia das Mães – então parece apropriado, embora, é claro, estejamos sentindo falta de nossos filhos, estou sentindo falta de meus bebês. É muito apropriado estar no pátria e entre amigos.”

MM agradeceu a todos por serem tão hospitaleiros durante sua visita de 3 dias – que pretendia servir como uma espécie de tour real não oficial… onde eles participaram de uma série de recepções e se encontraram com muitos moradores locais também.

Claro, esse era o tipo de coisa que eles costumavam fazer enquanto moravam na Inglaterra… antes de deixarem a família real e seguirem seu próprio caminho para cá nos Estados Unidos.