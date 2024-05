O novo recebedor de Patrick Mahomes, Xavier Worthy, do Chiefs, é vítima de um crime chocante

TAs expectativas de Xavier Worthy como membro do Kansas City Chiefs têm sido o que leva a acreditar que ele pode ser um recebedor de primeira linha no NFL breve. No entanto, o início de sua carreira profissional foi difícil.

O Universidade do Texas graduado teve seu veículo roubado e isso aconteceu no início da semana. Segundo relatos, o carro de Worthy estava em um estacionamento na noite de domingo e na manhã de segunda-feira e depois desapareceu.

A polícia não divulgou que tipo de carro foi roubado, mas isso está na mente do receptor e as pessoas dentro da organização Chiefs só podem esperar que isso não afete seu treinamento e preparação para os acampamentos onde ele obteria mais repetições como quarterback titular e Super Campeão do bowl Patrick Mahomes.

Worthy não é o único receptor a ter problemas

Os problemas com os recebedores de Kansas City não param fora do campo. Os jogadores que passaram pelo Chiefs no último ano e os que ingressam no time parecem ter encontrado uma maldição no time.

Alguns meses atrás, Arroz Rashee se envolveu em um acidente de carro com vários veículos e provavelmente sofrerá uma suspensão de vários jogos na próxima temporada. Isso pode afetar o ritmo que Andy Reid equipe estava começando a ter programas de treinamento fora de temporada.

Rice pretendia ser o principal recebedor de Mahomes nesta temporada, mas esse infortúnio pode mudar seu papel na equipe. Xavier Worthy, que poderia ser o receptor número um de Pat com Rice fora, parece ter recebido este bastão devido ao azar do carro.

Embora o que acontece com Worthy seja totalmente diferente, por ter sido vítima de roubo de seus bens, os administradores do Chiefs parecem ter tido azar com seus veículos.