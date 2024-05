O período de ‘lua de mel’ no Real Madrid continua – Carlo Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse na segunda-feira que está ansioso por seu futuro no clube, descrevendo sua segunda passagem repleta de troféus no comando como uma “lua de mel”.

Os campeões da LaLiga e da Supertaça de Espanha estão em excelente forma, já que desfrutam de uma série de 28 jogos sem perder antes do jogo do campeonato de terça-feira contra o Alavés.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

A equipe de Ancelotti pode conquistar mais um título quando enfrentar o Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões, no dia 1º de junho, em Wembley.

Questionado sobre como está se sentindo, Ancelotti disse em entrevista coletiva: “Estou muito bem, melhor do que nunca. A lua de mel continua. Estou animado e feliz com o que pode acontecer. Não há pressão nessas coletivas de imprensa.

“Você [journalists] estão todos sendo muito carinhosos comigo. Mas o problema é que sei que mais cedo ou mais tarde os golpes virão. Mas agora que não há golpes, estou gostando.”

Carlo Ancelotti comemorou no domingo o último título da LaLiga do Real Madrid. Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Ancelotti, de 64 anos, começou esta temporada com apenas um ano de contrato, mas assinou uma prorrogação de contrato em dezembro que o manterá no Bernabéu até junho de 2026.

O treinador italiano regressou ao clube em 2021 para a sua segunda passagem no comando e conquistou a dobradinha da LaLiga e da Liga dos Campeões na primeira temporada como regresso.

O Real Madrid venceu a LaLiga a quatro jogos do fim e está 15 pontos à frente do rival mais próximo, o Girona.

Eles venceram 28 e perderam apenas um dos 35 jogos do campeonato nesta temporada.

“Foi uma temporada simples graças aos jogadores”, disse Ancelotti. “Temos que aproveitar essas [remaining league] jogos para ter bom ritmo e motivação. Amanhã jogam os jogadores que descansaram contra o Granada. O objetivo é chegar com a equipe em plena forma.

“Depois do jogo contra o Alavés, darei três dias de folga aos jogadores. A equipa precisa de descansar. Foi uma temporada exigente. Temos duas semanas para nos prepararmos bem para a final.”

Jude Bellingham, que corre para terminar como artilheiro da LaLiga, jogará na terça-feira.

Desde que ingressou no Real Madrid por 103 milhões de euros (US$ 111 milhões) do Borussia Dortmund no verão passado, o meio-campista inglês marcou 18 gols no campeonato em 26 partidas – um gol a menos que Alexander Sørloth, do Villlarreal, que lidera a lista de artilheiros da LaLiga.

“A verdade é que Bellingham já atingiu o objectivo”, disse Ancelotti. “Ele fez uma temporada excelente, surpreendeu a todos, ajudou o time. Não vamos pedir mais. Não é importante para nós que ele seja o ‘pichichi’. [league’s top scorer]. É o primeiro ano dele aqui e ninguém esperava.”